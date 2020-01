Trio iz snova u Londonu? Gabigol je samo početak!

Čelsi traži fudbalere u zimskom prelaznom roku. Pošto je kazna skinuta, slede kupovine, Lampard već zna budžet i prioritete, štopera i levog beka, kao i napadača.



Pričalo se o Benu Čilvelu iz Lestera koji može da pokrije obe pozicije, ali se sada pojavila ideja iz Bajerna, David Alaba.



Austrijanac bi koštao oko 80 miliona evra, navodno on više nema motiv u Nemačkoj, traži da ode, a priča se i da ponašanje van terena nije po meri Bajerna. Alaba može da igra i levog beka, i štopera, dok u reprezentaciji Austrije igra u veznom redu.



Ali, ako ga se Bavarci odreknu, nema sumnje da će i Real i Siti ući u trku, oni već duže vreme žele ovog fudbalera.



Što se napadača tiče, to je za Lampsa hleb nasušni i dalje razmišlja o Verneru, ali se pojavila varijanta da na "Stamford Bridž" stigne Gabrijel Barbosa.



"Gabigol" koji je i dalje igrač Intera je na pozajmici u Flamengu dao 25 golova u 29 glova u ligi, a osvojio i Kopa Libertadores, drugi u istoriji "rubro-negra".



Brazilci žele da ga zadrže, ali 15 miliona neće prihvatiti, Inter traži duplo više, Čelsi to može da plati i da ponudi Žirua kao deo dogovora.



Od ostalih igrača i dalje je dilema Sančo ili Zaha, mada je prvi preskup, ali Alaba, Gabigol i Zaha bi bio zaista prelazni rok iz snova za "Plavce".