Tri razloga zbog kojih niko neće Artura Vidala!?

Arturo Vidal je na raskrsnici, iako tvrdi da je srećan u Barseloni i da ne želi da ode, u klubu ne dele takvo oduševljenje. Oni bi da se oslobode Čileanca, ali većina nada se izjalovila i to zbog nekoliko razloga.



Prvi su Vidalove godine, ima ih 33, mnogi veruju da njegov stil igre počinje da trpi zbog poznih godna, nije sporna želja, već pluća. Čileanac ima još godinu dana ugovora sa Barsom, neće prihvatiti da ode ako mu neko ne ponudi višegodišnji ugovor, a pitanje je koliko mu je sezona ostalo.



Drugi je visina plate. Naime, Vidal ne želi da se odrekne primanja, naredne sezone bi trebalo da inkasira više od 8.5 miliona evra, za većinu klubova je to nedostižno, pogotovo za Seriju A gde bi Vidal da se vrati.



Treći razlog je otkrio Kjelini u svojoj knjizi, mada se o tome znalo i ranije, zbog toga je Juventus na sve načine pokušavao da proda Vidala, iako je na terenu uvek pružao maksimum. U pitanju je alkohol, to jest problemi koji su ga pratili, nekoliko saobraćajnih incidenata, tuče u Torinu, ali i Minhenu kada je igrao za Bajern.











Navodno, to najviše odvraća Inter, iako Konte veruje da može da kontroliše Vidala. Marota zna loše strane igrača koga je doveo u Juventus, a i kineski vlasnici nisu oduševljeni rizikom. Interu se ne žuri, oni su odbili da Vidal bude deo sporazuma za Lautara Martineza. Razlog je što imaju manje-više formiran vezni red sa Eriksenom, Sensijem i Brozovićem, a radije bi da kupe mladog Tonalija iz Breše.



Juventusu je nuđen Vidal još prošle zime, ali je odgovor iz Torina bio jasan, oni ne žele Vidala jer hoće da podmlade vezni red, iako si navijači listom za povratak "Ratnika".



Zbog toga se Barselona nada u Njukasl, tačnije da će stići ponuda za Čileanca koji bi mogao na severu Engleske da uzme veliki novac.



No, u slučaju da Poketino preuzme klupu, Vidal nije njegov prvi izbor, plus ni sam fudbaler nije oduševljen time da se preseli na sever Engleske. On bi radije natrag na Apenine, ali sada je to veoma neizvesno...