Tri razloga zbog kojih će "narednik" Sergej ovog leta teško promeniti klub!

Italijani i dalje pišu o mogućnosti da Lacio proda Sergeja Milinković Savića. Naime, napunio bi kasu kluba koji će se vratiti u Ligu šampiona, a planirao da ostale igrače veže čvršćim ugovorima i da dovede pet novih fudbalera kako bi pojačao konkurenciju.



Naime, Filipo Inzagi ima zahtev kako bi ostao na klupi, a to je da se "produži klupa" kako bi naredne godine uspešno igrao na oba fronta.



Engleski mediji pišu da Lampard hoće Sergeja, da je kontaktirao Kežmana sa kojim je i igrao, ali da nema šanse da plati trocifrenu sumu. Slično razmišljaju Real i Totenhem, dok PSŽ ima neke druge opcije u ovom trenutku, ali i prioritete.



Šta su pet razloga zbog kojih će Milinković-Savić teško napustiti Lacio.



1. Svakako cena, jer će sve što se dešava urušiti tržište, mnogi veruju da su transferi od 100 miliona ovoga leta nemogući. Doduše, priča se da bi Lotito pristao i na nešto manji novac plus bonuse, ali cene igrača su generalno pale.



2. Zamena koju traži Inzagi je problem, gledali su dosta igrača, pominjana su i mnoga imena, ali Sergej je toliko bitan za igru Lacija da će svakako morati da ulože dosta novca i ne smeju da pogreše.



3. Problem u pregovorima sa klubovima zbog Lotita. On nije u dobrim odnosima sa većinom italijanskih klubova, priča se recimo da bi Inzagi rado pristao da uzme Bernadeskija i novac od Juventusa, ili čak dva igrača, ali Lotito nije radio sa "Starom damom" već 10 godina upravo zbog ličnih razmirica.











Sve to ukazuje na problem, ovo nije najbolje vreme za prodaju, ali je jasno da i Sergej želi u veći klub. I pored stalnih napisa, uz svu neizvesnost oko nastavka šampionata, pomeranja rokova, činjenice da će izostati neki veliki transferi, čini se da je nerealno da napusti Rim na kraju ove sezone.