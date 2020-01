Tri pojačanja za Čelsi iz snova, klubovi već pristali, ali šta kažu igrači?

Čelsi je krenuo u akciju.



Pregovaraju sa Pari Sen Žermenom, platili bi pozajmicu do leta oko 6 miliona evra i preuzeli plaćanje ogromnih prihoda "El Matadora", naime, on godišnje zarađuje oko 15 miliona evra, dakle uložili bi polovinu te sume.



Problem je što Kavaniju ističe ugovor, PSŽ bi sada da ga proda, ali Atletiko će čekati jun, kads bude slobodan, tada PSŽ neće dobiti ni cent. Zbog toga bi verovatno pristali na posao sa Englezima, ali odluka je na igraču koji želi u Španiju. Doduše, moguće je da prihvati ponudu Engleza na šest meseci, a onda donese odluku.



Druga meta je Isko, Čelsi pristaje da plati 52 miliona evra za Andalužanina, ali on je realnija opcija za leto. Naime, tada bi ga Real prodao, sada se Zidan protivi transferu jer veruje da Isko još uvek može mnogo toga da da Madriđanima.



Navodno Isko već traži kuću u Londonu za novu sezonu, ali se Čelsiju žuri, oni bi odmah da angažuju Andalužanina.



Treća meta je neočekivana, odlični bek Atalante Gosens. Ben Čilvel je sada nemoguća misija, Holanžanin iz Bergama igra sjajno već par sezona, on može da bude levi bek ili vezni fudbaler.



Gosens odgovara tipu igrača kakve traži Lampardi, veoma je brz i kreativan, ranije je igrao za Herakles, a zanimljivo, rođen je u Nemačkoj, a prošao školu Vitesea. Ove sezone je, iako po vokaciji defanzivac, već dao šest golova u italijanskom šampionatu.