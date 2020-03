Trener savetuje svom akademcu - "Izbaci Junajted iz glave!"

Tim sa "Old Traforda" je blizu potpisa jednog od najtraženijih tinejdžera sa Ostrva. Radi se o Džudi Belingemu, veznom igraču Birmingema. Navodno i sam Aleks Ferguson radi na njegovom dolasku, engleski mediji prenose da je Škot bio domaćin roditeljima mladog igrača tokom obilaska u "Karington" centra. Ipak, buka i slavno ime kluba mogu udaljiti igrača od trenutnog kluba a to je nešto što trener Birmingema ne želi da dopusti.", izjavio je Pep Klotet za engleske medije.Belingem ima ugovor do juna 2021. godine, njegov Birmingem se nalazi na 16-to mestu Čempionšipa, u narednom kolu igraju sa Mitrovićevim Fulamom. Tim sa "Sent Endrju" stadiona je u lošoj formi pošto nisu slavili u šest poslednjih mečeva u svim takmičenjima.