Trejd za "avion", Dijega Koštu!?

Dijego Košta se na pripremama Atletika za nastavak sezone u Španiji, koji je zakazan za drugu nedelju maja, pojavio u mnogo boljem stanju nego pre pandemije.



To je iznenadilo mnoge, Brazilac je lakši nekoliko kilograma, "leti kao avion" kako tvrdi "Marka", ali se priča da će bez obzira na to Simeone tražiti novog napadača.



Kavani je bio prva opcija, ali je on sada bliži Interi, "Ćolo" razmišlja o Areku Miliku iz Napolija.



Napolitanci bi rado menjali Poljaka za Koštu, ali postoji problem, Brazilac ima preveliku platu. U suprotnom, Napoli za svog napadača, kako bi ga prodali traži 40 miliona evra.



Miliku ističe ugovor naredne sezone, on je meta interesovanja Juventusa, Totenhema i Čelsija, uz Atletiko, "Tutosport" tvrdi da bi najradije krenuo stopama Iguaina i zamenio ga u Torinu, ali Juventus sigurno neće platiti toliki novac za igrača koji ima još 12 meseci ugovora.



U ovom trenutku, najrealnije je da Milik ode u Englesku, on je za razliku od Mertensa odbio da produži ugovor, jedno vreme je bio čip za eventualni dolazak Ikardija pod Vezuv, ali nije po ukusu Kontea, plus ni sam Argentinac ne želi u Napulj.