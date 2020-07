Trećeligaš jedini želi Balotelija?

Od najtalentovanijeg, do najpropalijeg - Mario Baloteli više nigde ne može da igra ozbiljan fudbal, jer sada na stolu ima samo jednu ponudu i to iz Serije C.



Kako je preneo Đanluka Di Marcio, italijanski klub Komo, koji ima ambicije da se vrati u Seriju B, zove Balotelija!



Komo je već pozvao Mina Rajolu, preliminirani pregovori su započeti, ali su stopirani pošto Baloteli ipak želi da dobije neku ozbiljniju ponudu, koje za sada nema.



Baloteli napušta Brešu posle godinu dana, pošto je i u svom voljenom klubu uspeo da se posvađa sa svima, a ni na terenu nije blistao - postigao je pet golova na 19 utakmica.



Baloteli već nedeljama trenira odvojeno od ekipe, od "restarta" sezone nije u planovima Breše, nabacio je usput i osam kilograma...



Tužno...