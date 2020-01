Traži transfer, navijači Junajteda se mole, da li je ovo rešenje napadačkih muka!

Mančester Junajted će probati brzo da reaguje. Naime, kako sada stvari stoje, moraju da kupe napadača i to nekoga ko će biti oslonac ekipe u naredna tri meseca koliko je Rašford van terena. Marsijal je protiv Liverpula razočarao, neke pominjane mete poput Pjonteka, Vernera ne daju dovoljno samopouzdanja.



Sada se pojavila opcija sa Kavanijem.



On je i zvanično zatražio transfer, Parižani su odbili ponudu Atletika, igraču ističe ugovor za šest meseci, ali je jasno, Junajted ima više novca da ubedi Francuze.



Mediji veruju da će učiniti sve da kupe "El Matadora" koji je nezadovoljan, Ikardi mu je uzeo mesto u timu i jasno je da bi i u drugom delu sezone bio osuđen na epizodne uloge.



"Ne znam da li će ostati, jasno je da hoće da ode", kaže Leonardo, a slično je rekao Tuhel kome je žao Kavanija, ali ne može da skloni Ikardija koji daje golove u seriji.



Soslkjer je natuknuo sinoć nakon poraza na "Enfildu" da bi eventualno klub mogao da posegne za pozajmicom, ali nekih posebno kvalitetnih napadača nema na raspolaganju. U ovom trenutku ništa nije sigurno, lome se koplja i oko Bruna Fernandeša koji očajnički želi među "Đavole", ali Junajtedu ne pada na pamet da plati oko 90 miliona evra sa bonusima koje traži Sporting.



Sada se navodno interesuje Siti, spremni su da plate 100 miliona za Portugalca, ali to je čini se naručena novinska priča, kako bi se Junajted unervozio. U klubu veruju da je mnogo bolje da manje potroše na Džeka Griliša ili da testiraju Lester i ponude novac za Medisona koji je velika želja kluba, a i sam hoće u Junajted.



Kako rekosmo vremena je sve manje, navijači se mole da će rešenje biti nađeno...