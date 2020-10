TRANSFERI UŽIVO - U toku je NAJLUĐI dan fudbalske pijace, ovo su poslednji transferi!

Transfer pijaca u najjačim evropskim ligama završava se 5. oktobra u ponoć, pa nema dileme da su pred nama najuzbudljivija 24 sata ovog veoma nekonvencionalnog prelaznog roka.



Pandemija koronavirusa poremetila je čitav svet, naravno da se to odrazilo i na fudbal, ali se ipak sve polako vraća u normalu.



Tako su Englezi, Španci i Francuzi odlučili da klubovi mogu kupovati sve do 5. oktobra u ponoć, rok za timove iz Italije do 20 časova, dok će Nemci kupovati do 18 sati.



Holandija je dala sebi oduška do 6. oktobra, Rusi će kupovati do 17, a Portugalci čak do 25. oktobra.



Što se prelaznog roka u Srbiji tiče, on će takođe trajati još nepuna 24 sata, pa treba očekivati zanimljive poteze domaćih klubova.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







18:15 - Sevilja je dovela još jednog perspektivnog štopera! Iz Herte stiže holandski štoper Karim Rekik, a transfer iznosi četiri miliona evra. Ne zaboravite da je Monći doktor da namiriše, a Sevilja već ima pakleni štoperski tandem Kunde-Dijego Karlos...









18:05 - Bajern ozvaničio četvrti transfer u minut do 12! Opširnije OVDE





17:55 - Levi bek Ruben Vinagre iz Vulverhemptona stigao je na pozajmicu u Olimpijakos.









17:50 - Bomba koja se čekala u Juventusu! Opširnije OVDE





17:40 - Dijego Peroti je napustio Romu i otišao u Fenerbahče. Istovremeno, rimski klub je potvrdio da će Džastin Klajvert do kraja sezone igrati na pozajmici u Lajpcigu.







17:35 - Ronald Kuman upravo za holandsku nacionalnu televiziju: "Mi želimo Depaja u Barseloni, a i on želi da dođe kod nas! On je odličan igrač, može da igra kao napadač i kao levo krilo, ume da zadrži loptu, jak je u duelu i u igri jedan na jedan. Ali, da bi došao, mora neko da napusti klub zbog teške finansijske situacije".





17:30 - Antonio Ridiger bi mogao da se vrati u Romu, pošto su pregovori oko Krisa Smolinga propali.







17:20 - Đerar Delofeu je napustio Votford i pogađajte gde je otišao? Pa, u Udineze, naravno! Porodica Poco se igra kao vlasnik oba kluba...









17:15 Luka Ilić ima novi klub! Opširnije OVDE





17:05 - Milan Škrinijar ostaje u Interu, pošto klub nije dobio nijednu adekvatnu ponudu.











16:55 - Juventus je potvrdio - Matija De Šiljo je otišao na pozajmicu u Olimpik iz Marseja.







16:53 - Davi Klasen se posle tri godine vratio u Ajaks, za koji je nastupao i od 2011. do 2017. godine.







16:50 - Žoao Mario ide na novu pozajmicu, Inter ga je poslao sada u matični Sporting iz Lisabona.







16:45 - Fabricio Romano sada prenosi da je Dembeleov transfer i dalje moguć! Ali, Junajted mora da plati pozajmicu i da pokrije celu platu Francuzu, što je oko 12 miliona evra godišnje. Slična formula bila je i sa Kutinjovom pozajmicom u Bajern..







16:38 - Iako je njegov odlazak propao, Osman Dembele je danas došao u trening centar Barse, ali je napustio pre treninga? Ko zna šta nas čeka do kraja dana...









16:35 - Poslednja vest sa Ostrva, zašto Klop radi ovo Grujiću?! Više o tome OVDE





16:22 - Bajern ima buran poslednji dan, stigao je i Daglas Košta, zvanično! Igraće na pozajmici do kraja sezone, bez obaveznog otkupa.







16:20 - Hose Kaljehon je i zvanično u Fiorentini, mladom Kijezi je sad otvoren put ka Juventusu i očekuje se da sve bude gotovo do večeras.







16:15 - Felipe Anderson je blizu pozajmice u Portu, pošto nema mesta u Vest Hemu.







16:10 - Teo Volkot je napustio Everton u kom nema mesta i vratio se u Sautempton, u kom je i ponikao. Volkot je otišao na pozajmicu do kraja sezone.







16:08 - Nakon što je Junajted ostao bez Sanča i Dembelea, pokušao je da dovede Ismaelu Sara iz Votforda na pozajmicu. Ipak, i Stršljenovi su odbili mogućnost pozajmice, isto kao i Barselona za Francuza.





16:07 - Propali svi pregovori Barselone i Junajteda oko Osmana Dembelea, Katalonci u većem problemu. Više o tome OVDE.