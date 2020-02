Transfer dana u regionu - bivši as Barselone u komšiluku, svi ga pamtimo po golu Realu!

Na toj utakmici je čak i on dao gol, samo nije Lionel Mesi, šala je među navijačima Barselone, koji i danas, 10 godina kasnije, likuju zbog pobede nad Real Madridom, na 111-godišnjicu svog kluba.



Tog, 29. novembra 2010. godine, Pep Gvardiola je pružio toplu dobrodošlicu Žozeu Murinju u El klasicima jednom prigodnom petardom, a poslednji pogodak postigao je - Hefren Suarez! Pre njega, redom su pogađali Ćavi Ernandes, Pedro Rodrigez i dva puta David Vilja.



Momak ponikao u La Masiji, te sezone dobio je šansu kod Pepa, uz Bojana Krkića, nije mnogo igrao, ali je dao gol Realu i to za strašnih 5:0. Sećate se sigurno, onda je Pike čuvenom proslavom otvorene šake proslavio "petardu" za rođendan katalonskog kluba.



Danas, ovaj 32-godišnji krilni napadač iz Venecuele potpisao je ugovor sa NK Slaven Belupo!



Da, dobro vidite, hrvatski prvoligaš verovatno je doveo najzvučnije ime u svojoj istoriji.



Bivši igrač Barselone, Sporting Lisabona, Real Valjadolida, Grashopersa, AEK Larnake i Eupena potpisao je ugovor do leta 2021.







"Sretan sam što sam potpisao za Slaven Belupo i obećavam da ću svakodnevno davati svoj maksimum. Biće mi potrebno nekoliko dana i treninga sa ekipom da se prilagodim, ali znam da će to brzo proći. Trener mi je objasnio šta očekuje od mene, a ja znam u čemu sam najbolji. Radom i odricanjem stići ćemo do dobrih rezultata", poručio je Hefren na svom predstavljanju.





Zanimljivo, Hefren je ponikao u Barsi, za prvi tim je zvanično nastupao pet sezona, ali je sakupio samo 34 utakmice i postigao još samo dva gola, pored pomenutog u El klasiku.





Kasnije, nikada nije ostvario svoj puni potencijal, selio se po Evropi, od zapada ka istoku, a u Slaven Belupo iz Koprivnice stiže iz kiparskog AEK Larnake.