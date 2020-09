Transfer dana - Bane Ivanović!

Srpski fudbaler Branislav Ivanović i zvanično je novi član Vest Bromvič Albiona.



VBA je na svom zvaničnom sajtu potvrdio da je Bane potpisao ugovor na godinu dana.



Bane je izabrao dres sa brojem 20, i ne krije zadovoljstvo zbog povratka u Premijer ligu.



"Premijer liga je najbolja na svetu. Želeo sam izazov i spreman sam i na ovaj. Veoma sam srećan zbog povratka u engleski fudbal. Nadam se da ću biti uspešan, imam veliku ambiciju i želim da se dokažem opet. Daću sve od sebe za tim", rekao je Bane za sajt kluba.



Menadžer Slaven Bilić takođe je oduševljen Banetovim dolaskom.



"On je veliko pojačanje za nas, za tim koji je tek ušao u Premijer ligu. Zaista smo oduševljeni. On donosi kvalitet i iskustvo, i na terenu i van njega. Tako da nije pojačanje samo on, već i sav njegov uticaj na ostatak ekipe. Ivanović je u fudbalu uradio sve, fenomenalna karijera je iza njega. Zato je od početka on bio primarna meta za nas", rekao je Bilić.







Priliku za debi Ivanović će imati već u subotu od 13.30 na vrućem gostovanju Evertonu, sa kojim je takođe bio povezivan tokom leta.