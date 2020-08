Trampa Rome i Arsenala?

Pisali smo o Arsenalu, sve je prilika da će doživeti velike promene ovog leta, veliki broj igrača će napustiti klub, a uprava je spremila i novac za kvalitetna pojačanja, više OVDE Jedan od igrača koji su na izlaznim vratima je i bivši fudbaler Sampdorije Lukas Toreira.Za njegove usluge zainteresovani su klubovi sa Apenina, a Roma je spremila i ponudu.Naime, oni su voljni da odrade trampu sa "Gunerima" i da put severa engleske prestonice pošalju Amadua Dijavaru.Italijanski mediji tvrda da ovo nije uopšte nemoguća varijanta i da dva kluba gaje odlične odnose.Dijavara je u Bolonji skrenuo pažnju na sebe još pre četiri godine, to mu je obezbedilo transfer u Napoli, za koji je igrao do 2019. godine, kada se preselio u Romu.Potpisao je ugovor sa Rimljanima do leta 2024. godine, upisao 30 takmičarskih nastupa ove sezone, ali "Vučica" bi izgleda radije videla Toreiru na njegovoj poziciji.Videćemo šta će reći Arsenal, tragaju za novim vezista, prva želja je Tomas Parti, uskoro ćemo saznati i da li je Dijavara po ukusu trenera Mikela Artete.