Juventus je pokušao da napravi novu trampu, ovoga puta sa Totenhemom.



Spekuliše se da najskuplje pojačanje u istoriji kluba, Tanguj Ndombele ne želi da radi sa Murinjom i da hoće da ode iz kluba.



Pojavio se Juventus, nudeći Arona Remzija koji u poslednje vreme igra bolje, ali je njegova plata sada već kamen oko vrata Italijanima, posle gubitaka zbog pandemije.



Navodno Juventus je predlagao da i dalje plaća deo Remzijevih primanja od 10 miliona, ali da Ndombele pređe u Torino, no "Pevci" su odbili takvu ponudu.



Italijanima je saopšteno da Ndombele nije na prodaju iako je posle restarta samo jednom bio na terenu i to kao zamena. On je u sukob sa Murinjom došao nakon što ga je u martu menadžer zamenio na poluvremenu protiv Barnlija. Plaćen je 80 miliona evra, najviše u istoriji kluba.











Posle Totenhemovog odbijanja da pregovara sa Juventusom, odahnuli su i navijači Arsenala, ne bi bilo prijatno videti bivšeg kapitena u dresu najvećeg rivala.