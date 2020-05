Top 10 slobodnih agenata - Evo gde bi mogli da završe!

Jasno, "Bosmanovi agenti" uvek imaju pregršt ponuda, slobodni su da biraju, osim jakih ugovora, dobijaju i novac za potpis, "na ruke", a klubovi su izdašni jer nema obeštećenja. Italijanski klubovi su se proslavili, pogotovo Juventus, ovakvim načinom poslovanja, doveli su Pirla, Pogbu, Ljorentea, da pomenemo samo neke od članova zlatne generacije.



Nekada se isplati, nekada ne, ali ovo su top 10 slobodnih agenata i njihove najverovatnije destinacije.



Tomas Menije, belgijski reprezentativac će napustiti PSŽ, pregovarao je o ostanku, ali izgleda da je došlo vreme za promenu. Iskusni igrač je želja Milana, Dortmunda gde bi zamenio Hakimija, Junajteda kao i Totenhema, Murinjo ubeđuje Levija da Belgijancu ponudi višegodišnji ugovor. Zanimljivo da nema reči o Barseloni, koja takođe prodaje Semeda i traži desnog spoljnog igrača.



Jedna od najvećih zvezda biće Kavani, "Matador" koji je imao ogromnu platu, ali i izgubio mesto od Ikardija ima nekoliko ponuda. Na stolu je već ono što nudi Inter, ugovor na tri godine i on je najbliži povratku u Italiju. Želeo je u Atletiko, ali oni sada zbog lošeg plasmana i mogućnosti da ne završe u Ligi šampiona teško da mogu da pariraju ponudi Italijana. Njukasl je otpao, Kavani hoće u veliki klub, a smatra da može da igra na vrhunskom nivou, pa otpada Bekamova ponuda za MLS.



Bekam neće uzeti Kavanija, ali hoće Davida Silvu. Legenda Sitija je na putu za MLS, ali će ostati do kraja sezone. On je proveo deceniju u Engleskoj, Amerika je primamljiva, mada ga zove i Las Palmas gde se rodio i gde bi voleo da završi karijeru.



Mario Gece će napustiti Dortmund, nestvarno zvuči da je pre šest godina Nemcima doneo titulu prvaka sveta, da u Bajernu nije napravio ništa, da se vratio u Dortmund i da nikada nije igrao kao na početku karijere. Ali, on tek ima 27 godina i sigurno će bez problema naći klub, verovatno u Engleskoj. Žele ga Vest Hem i Everton, problem je što je imao mnogo povreda poslednjih godina.



Pedro iz Čelsija neće krenuti stopama Žirua i produžiti ugovor, on gleda ka Italiji, Roma mu je ponudila nešto vipe od 3 miliona evra po sezoni i nekadašnji igrač Barse je na putu za Seriju A.



Njegov saigrač Vilijan se dvoumi, Čelsi mu je ponudio dve, on hoće tri godine ugovora, ali i da ostane u Londonu, verovatno će napustiti "Plavce" i preseliti se u jedan od dva gradska rivala, Arsenal ili Totenhem.



Adam Lalana svojevremeno engleski reprezentativac je posle povreda sveden na status skupe rezerve u Liverpulu, ugovor mu ističe, a spas bi mogao da nađe kod čoveka koji ga je doveo na "Enfild" Brendana Rodžersa u Lesteru.











Dris Mertens je bio na tržištu, ali se dogovorio sa Napolijem, da ostane, iako još nije zvanično stavio potpis.



Jan Vertongen odlazi iz Totenhema, no pitanje je gde, njegovi zahtevi su uplašili italijanske klubove, videćemo gde će završiti Belgijanac.



Bonaventura iz Milana se dogovorio sa Romom, a Rajan Frejzer, odlični fudbaler "Trešanja" napušta Bornmaut kao slobodan igrač. Njega žele i Totenhem i Arsenal, iako je mnogo bolje igrao prošlih sezona nego ove. Zbog toga njegov tim strahuje od ispadanja...