TO SE ČEKALO - Kolarov, i zvanično!

Kako se i najavljivalo, kapiten reprezentacije Srbije i dosadašnji član Rome Aleksandar Kolarov od danas je i zvanično novi fudbaler Intera!





''Neroazuri'' su ovog popodneva zvanično predstavili 35-godišnjeg levog beka kao svoje najnovije pojačanje.







Italijanski mediji ranije dans su preneli da je Kolarov obavio medicinske preglede i da je oko 12:30h ušao u upravnu zgradu kluba na potpisivanje ugovora.





Od tada se svakog trenutka iščekivala ova vest, a Inter ju je konačno i potvrdio.





Ali, posebno je zanimljiv način na koji je Inter predstavio Kolarova i u nastavku prenosimo tekst sa zvaničnog sajta ''Neroazura''.







''Aleksandar Kolarov je zvanično novi fudbaler Intera: srpski fudbaler prelazi u redove 'Neroazura' iz AS Rome.



Nikada se ne navikneš na ratove. Ali na sirene da. Ili barem, tako je bilo sa Aleksandrom Kolarovim i njegovim prijateljima. Imali su 14 godina, a u Beogradu život adolescenata nije bio isti kao život njihovih vršnjaka u drugim delovima sveta. Ne, isprekidan je upozorenjima od bombardovanja. Škole zatvorene. Dani su, tako, proveli igrajući fudbal, na ulici, čekajući taj zvuk. Što je, u određenom trenutku, izazvalo: besplatan fudbal dečaka, do ponoći, izvan policijskog časa. Strast i opsesija, u pozitivnom smislu.



Ogromna ljubav prema lopti, od strane Aleksandra, rođenog '85. I sa mnogo fudbala iza sebe... Od omladinskih timova Crvene zvezde do Intera, prolazeći kroz Čukarički Stankom, OFK Beograd, Lacio, Mančester siti, Rim. Ali, pre svega, prolazak kroz dvorište, od izazova sa bratom Nikolom. Dva, posebno: onaj kada su dva brata stavila loptu u centar i otišli, trčeći, sa suprotnih strana, da bi se nadmetali za nju kao u vaterpolu. A onda slobodni udarci, tražeći taj nemogući ugao iznad drvene kapije, dok su komšije čekale da viču na njih sa balkona.



Aleksandar Kolarov se nikada nije klonio posla, treninga, čak ni studija, zaključenih uprkos životnom izboru za fudbal sa 17 godina. Želeo je da igra u Premijer ligi, misiji koju je završio 2010. (7 godina u Sitiju). Kao dete već se divio Crvenoj zvezdi i onoj centralnoj zvezdi koja je znala da šutira tako jako, tako dobro: Siniša Mihajlović.



Od levog krila do beka, fudbal kultivisan sa motivacijom i disciplinom. I ozbiljnost koju Aleksandar uvek nosi sa sobom, po cenu da bude bezobrazan. Nije, on je jednostavno Kolarov: ljubitelj fudbala, svestan sopstvenih sredstava, željan da sa 35 godina doda važnu stranicu u karijeri koja ga je dovela do toga da postane kapiten sopstvene reprezentacije, Srbije na koju je toliko ponosan'', poručuju iz Intera, uz hešteg. #DobrodošliKolarov''



