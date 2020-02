Tim od 240 miliona, a besplatan!

Juventus je godinama unazad umeo da dovede sjajna pojačanja bez centa uloženog u obeštećenje, koristili su se Bosmanovim pravilom ili su dovodili najbolje slobodne igrače na tržištu.



Brojni timovi su počeli da se koriste njihovom logikom, ali zasad nije bilo tako uspešnih ekipa, to bi moglo da se promeni narednog leta, kada ćemo imate neke zaista fenomenalne slobodne igrače.



Specijalizovani portal "Transfermarkt" je sastavio sjajan tim od fudbalera koji će po završetku sezone ostati bez ugovora.



Jasno, oni bi u međuvremenu mogli da potpiše nove ugovore sa svojim klubovima ili da se zbog Bosmanovog pravila dogovore sa novim, ali u ovom trenutku imaju manje od šest meseci na aktuelnim ugovorima.



Na poziciji golmana našao se čuvar mreže Nice Valter Benitez, čija vrednost se u ovom trenutku procenjuje na 10 miliona evra i on je najvredniji golman koji je pred isticanjem ugovora.



Što se tiče pozicije desnog beka, pravo je iznenađenje da niko nije ugrabio Tomu Menija iz PSŽ već ove zime, on kako stoje stvari neće produžiti saradnju sa "Svecima" i na leto će postati slobodan agent, a njegova vrednost se procenjuje na 30 miliona evra.











Parižani bi mogli da se nađu u problemu po završetku sezone, kako će ih izgleda kao slobodan igrač napustiti i Lajvin Kurzava, čija vrednost se procenjuje na 15 miliona evra.



Štoperi u ovom timu su takođe veoma atraktivna imena u svetu fudbala, Jan Vertongen iz Totenhema i Naćo iz madridskog Reala. Belgijanac vredi 18 miliona evra, Španac tri manje, obojicu bi neko mogao da potpiše bez uloženog centa u obeštećenje.



Vezni red sačinjen od igrača kojima ističu ugovori sa klubom je zaista fantastičan, a u njemu je očekivano i reprezentativac Srbije Nemanja Matić. Njemu ugovor sa Mančester junajtedom ističe na kraju sezone, Matićeva vrednost na tržištu se procenjuje na 20 miliona evra.













Vilijan iz Čelsija takođe ostaje bez ugovora, on vredi 32 miliona evra, Blaz Matuidi iz Juventusa će najverovatnije kao slobodan igrač na leto menjati klub, Francuz u ovom trenutku vredi 18 miliona evra.



Rajan Frejzer iz Bornmuta je interesantan brojnim klubovima iz Premijer lige, "Trešnjice" po svemu sudeći neće zaraditi ni cent na njegovom odlasku i pored činjenice da vredi 30 miliona evra.



Dolazimo i do napada, koji je u ovom trenutku procenjen na 50 miliona evra, a čine ga Edinson Kavani i Dris Mertens, obojica trenutno na tržištu vrede po 25 miliona evra.













Kavanija su brojni klubovi pokušali da dovedu već u januaru, ali PSŽ nije popuštao, izvesno je da će na leto kao slobodan igrač promeniti sredinu, kao i Dris Mertens iz Napolija, koji bi do kraja sezone mogao da postane i najbolji strelac u istoriji kluba sa "San Paola".



Dakle, fantastičan tim, svi bi narednog leta trebalo da postanu slobodni igrači i nema sumnje da će se oko njihovih potpisa otimati neki od najvećih evropskih klubova, a u ovom trenutku svi skupa vrede 238 miliona evra!