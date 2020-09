Tik-tak - Pet od 10 bombi koje će se sigurno desiti u "pet do 12"!

Ne može se reći da smo ovog leta uživali u prelaznom roku kao što je to bio slučaj prethodnih godina. Pandemija je učinila svoje, klubovi su oštećeni, finansijski pri dnu i to je uticalo na veći broj transfera.



Ipak, ako je suditi po onome što se dešava prethodnih dana, utisak je da bi završnica mogla da bude uzbudljiva jednako kao i prethodnih godina.



Pod šifrom "pet do 12", neki od sledećih igrača će promeniti klubove u narednih pet dana, šta vi mislite, koji?







Ako već smemo da tipujemo kada već i pišemo - naš tip je da će se barem pet ovih transfera dogoditi do ponedeljka. Ulazimo u sam finiš, tik-tak...





Luka Jović



Sve je izvesnije da će Luka morati na pozajmicu, naročito nakon što je Real blokirao odlazak Borhe Majorala koji će ostati da ima malu minutažu. Zidan ne želi da Jović "prokocka" još jednu sezonu bez minuta. Junajted se pominje od juče, baš kao i Roma i Napoli, tu su i Milan i Inter, ali italijanskim klubovima nije lako da pokriju platu od pet miliona evra.





Naš tip - Luka ide u Mančester Junajted.













Edinson Kavani



Na neki način njegov transfer je povezan sa Lukinim. Pre svega, ako dođe u Real Madrid, što je trenutno daleko, jer bi Urugvajac pre kod Luisa Suareza, nego da greje klupu Benzemi. Urugvajac je odbio sve ponude iz Premijer lige, Italijani nemaju novca da ga plate. Dakle, jedino logično rešenje je Španija.



Naš tip - Atletiko Madrid



Džejdon Sančo



Mančester Junajted će pokušavati do samog kraja, i do "12 i pet" ako treba, ali Borusija ne odustaje. Cena je fiksna - 120 miliona evra, Junajted je nudio do 100 i to sa bonusima, a Milioneri nemaju nameru da pristanu.





Naš tip - Ostaje u Dortmundu još godinu dana







Memfis Depaj



Barsa nema novca, i mora da proda nekoliko igrača. Lion će čekati do vikenda i traži 25 miliona evra. U ovom trenutku transfer je teško ostvariv, ali svašta može da se desi. Holanđanin je odavno postigao dogovor sa Barsom i samo čeka da Katalonci prodaju nekog i pošalju ponudu Lionu.



Naš tip - Depaj stiže u Barsu poslednjim letom



Osman Dembele



Ako dođe Depaj, to znači sledeće - Borusija je odbila i desetu ponudu Junajteda za Sanča, pa su se Đavoli okrenuli Dembeleu. Domino efektom dolazimo do toga da Dembele ide u Junajted na pozajmicu uz obavezan otkup narednog leta kada prođe pandemija za 50-60 miliona evra.













Naš tip - Dembele ide na pozajmicu u Junajted



Milan Škrinijar



Antonio Konte ga je otpisao, na stolu ima ponude Totenhema, ali i Fulama! Slovak definitivno odlazi, Totenhem će čekati pet do 12 da spusti cenu, Inter nema izbora nego da čeka i izvuče maksimum. Očekuje se da napusti klub za 40-50 miliona evra.



Naš tip - Škrinijar ide kod Murinja



Deklan Rajs



Mesecima unazad on je prva meta Frenka Lamparda. Vest Hem traži previše, Čelsi mora da proda nekog, ali teško da će uspeti u tome. Ipak, ne treba isključivati Čelsi ovog leta za bilo šta, a Vest Hem ne može tako lako da odbije ponude od 50 miliona evra i više.







Naš tip - Rajs ide u Čelsi u ponedeljak











Markos Alonso/Emerson Palmijeri



Jedan mora da ode. Ben Čilvel je došao za rekordnu sumu novca i sigurno će igrati, pa je previše da Lampard ima tri leva beka. Alonsa želi Konte, Emersona želi Juve, jedan od ova dva transfera je i više nego izvestan.



Naš tip - 50-50, ali jedan od ova dva transfera, ili Juve ili Inter





Usam Auar





Neispunjena želja Mikela Artete i muka sa upravom Arsenala da konačno dovede pojačanje od 50+ miliona, a da nije promašaj. Lion je fiksirao cenu na 50 miliona evra što je u ovom trenutku ogroman novac za Arsenal.







Naš tip - Auar ide u Arsenal







Murinjova "devetka"





Ne možemo da izdvojimo pod 10 neko ime, ali znamo da će Žoze isterati svoje i da će do kraja prelaznog roka konačno dobiti rezervnog napadača. Imena je toliko bilo tokom leta, Totenhem je oklevao, na kraju doveo Bejla, ali to nije dovoljno.







Naš tip - Milik stiže u Totenhem