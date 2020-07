Teško, ne i nemoguće! Ovo bi bila istorija fudbala, za Nejmara i Mbapea, PSŽ dobija šest igrača, plus novog trenera!

Prema tvrđenju španskih medija, PSŽ pregovara sa Realom oko Mbapea. Naime, Don Balon tvrdi da bi prodali svoj biser koji odbija da produži ugovor za oko 200 miliona evra, ali Real nema taj novac, ponudili bi 100 miliona, plus Bejla i Rodrigeza.



Jasno, da od toga nema ništa, Al Kelaifi je od Pereza tražio mlađe igrače poput Kuba i Vinisijusa, plus novac, pa su pregovori ipak daleko od realizacije.



Jasno, 2021. će cena Mbapea pasti, ali bi Real sada da eventualno ugrabi priliku i oslobodi se dvojice igrača na koje Zidan ionako ne računa.



Leonardo je već doveo Ikardija, odnosno otkupio njegov ugovor, potreban mu je štoper i pošto ih je odbio Kulibali, spremni su da plate oko 60 miliona za Škrinjara iz Intera. Ovaj Slovak se nije uklopio kod Kontea, mada će Inter tražiti veću sumu. PSŽ je ohrabren odlukom Lozane, oni imaju novca nije problem, pa ni sam FFP nije više strašilo.



Što se tiče Nejmara, Barselona nije odustala, ali samo u slučaju da ponovo Parižani uz novac prihvate trampe. Na talonu su Dembele, Umtiti, Kutinjo i Rakitić, no od svih ovih igrača, jedino bi Umtiti prihvatio dolazak i eventualno Kutinjo.







PSŽ želi Grizmana i novac, Francuz ne pristaje, ali mediji u njegovoj domovini kažu da bi možda promenio mišljenje ako odu i Mbape i Nejmar. U tom slučaju, on bi bio glavni igrač tima, a ako uz njega stignu pomenuti Škrinjar, ali i recimo Kutinjo i dvojica klinaca iz Reala, to bi bio potpuno novi tim i novo poglavlje.



Mnogi smatraju da bi PSŽ mogao da napravi novu ekipu jer će za godinu dana pasti cena Nejmaru i Mbapeu, oni ne žele da potpišu nove ugovore, a ako klub ne napravi ništa u Ligi šampiona, mogli bi da smene Tuhela, dovedu Alegrija i krenu u novu etapu, odnosno revoluciju.







Novac i pomenuti igrači, bi značili okretanje lista, realno sa bilo kojoj ekipom dominiraće u Francuskoj, a Alegri je dva puta doveo Juve do finala Lige šampiona, a kako je sam nedavno rekao, još dva puta je u pet godina sprečen, sudijskim odlukama da prođe dalje, protiv Bajerna i Reala.