Kamerunski napadač Leandre Tavamba koji se dokazao igrajući za Partizan, potom i sada za Al Tavon, ostao je bez ugovora, ali je imao opciju da produži ugovor sa klubom na još godinu dana i milion dolara višu platu.



On je mogao da ostane da trenira sa klubom, ali je to odbio i sada trenira samostalno, što je dodatno razljutilo čelnike Al Tavona.



Inače, on ima veliki broj ponuda iz Azije, ali će najverovatnije ostati u Saudijskoj Arabiji.



Nekadašnji fudbaler Partizana će definitivno imati ogromnu platu u sledećoj sezoni, pa je jasno da od potencijalnog povratka u redove Partizana nema ništa.