Tako to radi Real, Zidan ima samo dve dileme koje to i nisu, kaparišu tandem za sledeću sezonu?!

Real Madrid se neće pojačavati, tipovali su dva mlada Francuza, Kamavingu iz Rena i Badaišilea iz Monaka, koga želi i Mančester Junajted.



Ali, ova dva transfera bi trebalo da uslede 2021. mada Madriđani pokušavaju da dobiju opciju na kupovinu od oba kluba, odnosno da deo transfera plate unapred, kako bi izbegli trku narednog leta.



Pisali smo, Zidan je počeo sa 12 igrača, plus klincima koji su osvojili LŠ za mlade, ostali će se priključiti nakon reprezentativnih akcija.



Odegard se vratio sa pozajmice, nije spreman za Norvešku, pa je ostao u Madridu, sa druge strane, "Marka" tvrdi da su ostala dva nerešena slučaja.



Jedan je Garet Bejl što možda nije enigma, on ne želi da ode nigde, iako Zidan ne računa na njega, a drugi je Rodrigez koji je na pragu dogovora sa Evertonom. Ipak, još nije gotovo oko Kolumbijca jer bi mogli da se uključe neki drugi klubovi.



Marijano Dijaz je prosleđene ekipi Benfike, mada on nije još pristao da ode, a traži se rešenje za ostale prekobrojne poput Majorala...



Prodat je Oskar, Valjeho će biti do sledećeg leta u Granadi, Kubo u Viljarealu, Rejnije je pozajmljen Dortmundu. Izgleda da će Sebaljos ostati, odnosno da neće biti prodat Arsenalu.







Jovićevo mesto je cementirano, ranije su otišli Hakimi i par mlađih igrača, a Areola se vratio u PSŽ, Lunjin koji je bio na pozajmicama biće rezervni golman, Odriozola je i dalje na odmoru, i on je bio na pozajmici u Bajernu, ali biće u timu za sledeću sezonu.



Reguljon odlazi, čak tri ili četiri kluba, uz Totenhem su zainteresovana za Španca koji je bio u Sevilji prošle sezone, Čelsi je otpao, ali se priča o Junajtedu, Juventusu, kao i par španskih klubova. Real bi da ugradi klauzulu o njegovom eventualnom povratku, da ne zaboravimo, Brahim Dijaz je prodat Milanu, odnosno transfer će biti ozvaničen danas.



Dakle, da ne nabrajamo, ali Zidan će, uz ostanak Bejla u sezonu krenuti sa 22 igrača i tri golmana, što je optimalan broj sa kojim Francuz želi da radi.