Tajni dogovor sa Halandom, Mino Rajola je doktor!

Erling Haland će definitivno obeležiti narednu dekadu, a ako se pitate kako ga je Borusija pazarila za samo 20 miliona evra, možda će vam sada stvari biti jasnije.



Madridski As je danas plasirao ekskluzivu o tajnom dogovoru Mina Rajole, koji zastupa Halanda i Borusije Dortmund.



Prema saznanjima madridskog lista, Borusija je možda platila 20 miliona Salcburgu, ali je morala da doda još 23.



Rajoli je pripalo 15 miliona evra provizije, a Halandovom ocu dodatnih osam!



Ni to nije kraj, jer je Rajola zahtevao i usmeni dogovor da Borusija bez problema, uz prigodnu klauzulu, može da napusti Dortmund leta 2022. godine.



As podseća da je Rajola uradio sličnu stvar sa Polom Pogbom, koga je svojevremeno kao tinejdžera takođe procenio kao potencijalnu mega zvezdu. Tada je odveo slobodnog Pogbu u Juventus, uzeo proviziju, a kasnije se dodatno obogatio kada je vratio Francuza na Old Traford za 105 miliona evra.







Rajolin plan sa Halandom je da odigra tri vrhunske sezone u Borusiji, a da ga potom odvede, najverovatnije u Real Madrid, tada će se taman poklopiti sa istekom ugovora Karima Benzeme.



Naravno, ništa od ovog nije zvanično potpisano, sa Borusijom ima usmeni dogovor zbog kog su Nemci i dobili ovakvo pojačanje za "siću". Mada, 43 miliona i nije baš tolika sića u odnosu na onih 20, koliko se verovalo da je Haland koštao Borusiju.







Podsetićemo i na jedan zanimljiv podatak, Haland je već sada postigao 14 golova u Ligi šampiona, na samo 11 utakmica, a isto toliko dali su legendarni Brazilci Ronaldo i Adrijano.





Sami procenite da li to nešto znači za momka koji ima tek 20 godina i pred kojim je još više od decenije igranja na najvišem nivou...