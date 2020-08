Tačno je! Evo šta se desilo sa Kristijanom Ronaldom!

Kristijano Ronaldo je i dalje u samom vrhu svetskog fudbala, uz Lea Mesija, Nejmara, Roberta Levandovskog, ali odjednom se pojavila priča o odlasku iz Juventusa, ali i da njegov agent ne može tako lako da pronađe rešenje.



Navodno, u Juventusu se dvoume da li imaju dovoljno sredstava da Ronaldu plaćaju 30 miliona evra po sezoni do kraja ugovora, ili da ga prodaju ovog leta, kada verovatno poslednji put mogu da zarade od obeštećenja.



Izvori bliski Ronaldu tvrde da je on srećan i da ne želi da ide, ali malo na sve baca sumnju ova priča o njegovom transferu i da ona i dalje traje u medijima.



Autor emisije El Čiringito, Hosep Pedrerol, sinoć je u redovnom izdanju, uživo takođe potvrdio da ima informaciju da Žorž Mendeš nudi Ronalda na evropskoj pijaci.



U pitanju je novinar koji je sklon senzacijama, ali koji isto tako često podvuče kada nešto ima osnovanu sumnju i informaciju, kao što je sada.



On je kasno sinoć u svojoj emisiji rekao da je Mendeš ponudio Ronalda i Barseloni, ali da je mnogo više truda uložio u ponudu Pari Sen Žermenu, pa i Florentinu Perezu.



Ipak, Real navodno nema nameru da vraća Ronalda, uz svo poštovanje za sve što su uradili od 2009. do 2018. godine. Zinedina Zidan je doveo Azara, Benzema igra svoj najbolji fudbal od kako manje igra za Ronalda, i utisak je da je Real sada jači kolektiv. U prevodu, Ronaldo im nije neophodan.



Što se Pari Sen Žermena tiče, oni su imali ideju da Ronaldo u perspektivi zameni Nejmara, jer je prošlog leta delovalo nemoguće da Brazilac ostane i ove godine, ali je pandemija poremetila sve. Istina, i Brazilac je odjednom opet srećan u Parizu i nema naznaka da će, ni on, ni Kilijan Mbape napustiti PSŽ ovog leta. Da li PSŽ može da priušti da pored Nejmara i Mbapea ima i Ronalda na platnom spisku i uz sve to - na kojoj poziciji bi svaki od njih igrao?









Ovakvom analizom i realnim osvrtom na situacije u pomenutim klubovima, ali i na pijaci i tržištu, deluje, ma koliko smešno zvučalo, da za Ronalda nema mesta ni u Realu ni u Pari Sen Žermenu, dok je utisak da Barsa tu služi samo kao mamac, da bi Kristijano bio u centru pažnje.



Niko normalan ne može da zamisli takav transfer, jer pre svega, niti bi Mesi želeo Ronalda umesto Suareza, niti bi Ronaldo želeo u Barsu. A da ne govorimo da Barsa nema para da plaća Kutinja, Vidala, Rakitića koji sva trojica zajedno zarađuju kao Ronaldo i da baš zato klub želi da ih proda ovog leta.



I za kraj - ako Juve želi da ga se odrekne zbog plate, kada stiže polako do 36. godine života, a i Ronaldo baš nije srećan pošto je u LŠ ispao od Ajaksa i Liona - šta mislite, koji je najrealniji scenario ovog leta?