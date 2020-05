Tačno je, Brazilac platio ceh, stiglo prvo pojačanje, da li će ovako izgledati novi Arsenal?

Više nema nikakve dileme, David Luiz odlazi iz Arsenala. Njemu neće biti ponuđen novi ugovor, naime, istina je ono što se pričalo, imao je ugovor na sezonu, plus opciju na jednu koju Arsenal neće iskoristiti.



Hoće da se oslobode njegovog ugovora od osam miliona po sezoni, danas je David Luiz progovorio i potvrdio, odlazi, najverovatnije u Benfiku, ako ga bivši klub i navijači žele.



Arsenal već ima Vilija Salibu koji je košta blizu 30 miliona evra prošle sezone, ostao je na pozajmici u Sent Etjenu, a žele još jednog štopera iz Francuske, Gabrijela Magaljaeša. Ovaj momak košta tridesetak miliona, igra za Lil, gledali su ga Real i Čelsi, stigao je u Evropu 2017. a bio je na pozajmici i u Dinamu iz Zagreba. Mladi je reprezentativac Brazila, jeftiniji je od Upamekana koji je takođe bio opcija za Artetu.



Španski menadžer želi da se oslobodi i Mustafija, verovatno i Sokratisa, ali mu je potreban jedan iskusniji štoper.

Za sada nema naznaka ko će to biti, neće biti ni novih transfer sredstava, većih od 50 miliona. Dijego Karlos iz Sevilje je preskup, čini se da će Arteta morati da računa sa Čembersom i Robom Holdingom.



Klub je doveo Džordža Luisa, 19-godišnjeg Norvežanina koji je bio na probi iz Larvika. Ali, on ide u mladi tim.











Ostaje da se vidi situacija oko Obamejanga, ako kapiten bude prodat, pokušaće da dovedu Dembelea koji ima već neku vrstu dogovora sa Junajtedom, ali i "Đavoli" imaju poteškoća sa novcem. Pominjalo se da će otići i Lakazet, ali on nije zainteresovan za razmenu sa Atletikom u kojoj bi Lemar otišao u suprotnom pravcu. Lakazet neće ni u Inter, on najverovatnije ostaje.



Klub će napustiti Kolašinac koji pregovara sa timovima iz Turske i Bundeslige, Arsenal neće dovesti Kutinja na pozajmicu, i dalje se nadaju da će ubediti Vilijana da potpiše kao slobodan igrač.



Bilo kako bilo, Arteta planira da pruži šansu mlađim igračima, da dovede proverena pojačanja, a novac bi potrošio na štopera i eventualno još jednog napadača.