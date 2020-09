"Svrake" na pragu dva sjajna pojačanja!

Njukasl je bio tema broj jedan kada se sezona prekinula zbog pandemije koronavirusa.



Tokom meseci u kojima nije bilo fudbala, pisalo se da će "Svrake" dobiti nove vlasnike i da će naprasno postati najbogatiji tim u Premijer ligi.



Pisalo se o dolasku Filipea Kutinja, Edinsona Kavanija, Muse Dembelea i mnogih drugih, pojedini mediji su spekulisali i da će novi vlasnici biti spremni da izdvoje svetski rekord za zvezde poput Mbapea ili Nejmara.



Ipak, tresla se gora, rodio se miš, Njukasl nije dobio nove vlasnike, Majk Ešli je ostao za kormilom kluba sa "Sent Džejms Parka".



On navodno još uvek radi na prodaji kluba, ali je treneru Stivu Brusu obećao pojačanja i spreman je da uloži u pojačanja ovog leta.



Izgleda da će ispuniti obećanja, u klub je već kao slobodan igrač stigao Džef Hendrik, angažovan je i rezervni golman Mark Gilespi, ali to je samo početak.



Kako javljaju mediji sa Ostrva, Njukasl je dogovorio dva pojačanja.







Naime, levi bok u odbrani pojačaće Džamal Luis, fudbaler koji je bio i velika želja Liverpula.



Dolazi iz Noriča, koji je pristao da ga proda za oko 15 miliona evra.



"Redsi" nisu uspeli da se dogovore sa "Kanarincima", pa su na kraju doveli Cimikasa iz Olimpijakosa, a Luis će tako umesto na "Enfildu" karijeru nastaviti na "Sent Džejms Parku".



Drugo pojačanje, koje je na pragu kluba prema pisanju ostrvske štampe je Kalum Vilson iz Bornmuta.



Napadač "Trešnjica" se nakon ispadanja u niži rang našao na radaru velikog broja klubova, pisalo se o Totenhemu, ali su se Sparsi okrenuli drugim metama, pa su se Njukasl i Aston Vila izdvojili kao najveći kandidati za njegov potpis.



"Svrake" su poslale ponudu na "Vitaliti" tešku oko 23 miliona evra, Vila je poslala za milion jaču ponudu, ali navodno sam fudbaler želi da se preseli na "Sent Džejms Park".



Dakle, Njukasl je na pragu dva odlična pojačanja, podsetimo da bi u klub iz Arsenala trebalo da stigne i Rob Holding na jednogodišnju pozajmicu.