"Svrake" dreše kesu za rekordno pojačanje Bajerna!

Bajern je u Lukasu Ernandezu video idealno pojačanja, oduševio ih je na Svetskom prvenstvu u Rusiji, gde je bio jedna od ključnih igrača Francuske, koja se popela na krov sveta.



Zbog toga, odlučili su da plate klauzulu od 80 miliona za njegove usluge i iz Atletika ga presele u svoje redove.



Ipak, mučio se sa povredom u svojoj prvoj sezoni, što je dovelo do toga da upiše svega 14 nastupa za Bavarce, a pritom je dao priliku drugim igračima da se ustale na njegovoj poziciji.



Upravo to su i uradili mladi Alfonso Dejvis, koji je pravo otrkovenje Bajerna na mestu levog beka, kao i David Alaba, koji je ustupio mesto Kanađaninu uz levu aut liniju i pokazao se kao pouzdano rešenje na mestu levog štopera.



Tako su sada opcije francuskog reprezentativca na "Alijanc Areni" sužene, što bi Njukasl da iskoristi.







"Svrake" bi svakog časa trebalo da dobiju novog vlasnika u šeiku Bin Salmanu, imaće ogroman budžet za pojačanja, pa se veruje da bi mogli da se dogovore i sa Bajernom oko njihovog rekordnog pojačanja.



Bavarci će nakon godinu dana definitivno pokušati da vrate uloženi novac, a čini se da ni to neće biti problem za novog vlasnika kluba sa "Sent Džejms Parka".





Bajern je u Lukasu Ernandezu video idealno pojačanja, oduševio ih je na Svetskom prvenstvu u Rusiji, gde je bio jedna od ključnih igrača Francuske, koja se popela na krov sveta.Zbog toga, odlučili su da plate klauzulu od 80 miliona za njegove usluge i iz Atletika ga presele u svoje redove.Ipak, mučio se sa povredom u svojoj prvoj sezoni, što je dovelo do toga da upiše svega 14 nastupa za Bavarce, a pritom je dao priliku drugim igračima da se ustale na njegovoj poziciji.Upravo to su i uradili mladi Alfonso Dejvis, koji je pravo otrkovenje Bajerna na mestu levog beka, kao i David Alaba, koji je ustupio mesto Kanađaninu uz levu aut liniju i pokazao se kao pouzdano rešenje na mestu levog štopera.Tako su sada opcije francuskog reprezentativca na "Alijanc Areni" sužene, što bi Njukasl da iskoristi."Svrake" bi svakog časa trebalo da dobiju novog vlasnika u šeiku Bin Salmanu, imaće ogroman budžet za pojačanja, pa se veruje da bi mogli da se dogovore i sa Bajernom oko njihovog rekordnog pojačanja.Bavarci će nakon godinu dana definitivno pokušati da vrate uloženi novac, a čini se da ni to neće biti problem za novog vlasnika kluba sa "Sent Džejms Parka".