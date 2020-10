Svi znamo šta će Mbape raditi sledećeg leta? Angažovao "gvozdenu lejdi", priprema li Barsa osvetu za Figa?

Izgleda da trka oko Kilijana Mbapea ulazi u odlučujući fazu i iako on izbegava da pruži odgovor šta će raditi sledećeg leta, španski mediji tvrde da je transfer blizu.



Čitavu operaciju vodi Florentino Perez koji pazi da ne napravi grešku, a stvar se ne rešava u Parizu, već Dohi. On već godinama neguje dobre odnose sa porodicom El Tani i veruje da bi mogao godinu dana pre isteka ugovora da Mbapea dovede u Madrid.



Jasno, računa i na želju sjajnog napadača da radi sa Zidanom.



Kristijano Ronaldo je pre nekoliko dana pitao Mbapea gde će narednog leta, ovaj mu je odgovorio da ne zna ni sam.



Na stolu j ponuda Parižana, on bi neto za pet godina zaradio oko 150 miliona evra. Priča se da Mbape čeka i savet od oca Vilfreda i majke Fajze Lamari, sa njima je Juventus stupio u kontakt još prošle godine pokušavajući da ih ubedi da je Torino pravo odredište za miran život, odličnu atmosferu u svlačionici i prihvatanje mladih igrača.







Ali, Juve nema taj novac. Priča se da bi Viktor Font, ako postane predsednik probao da dovede Mbapea, i tako se osveti Realu za Figa. I na kraju Liverpul, Klop jeste mamac za Mbapea, ali bi američki vlasnici morali da otvore kasu, plus da prodaju verovatno Manea i još nekoliko igrača.







Ipak, ostaje Real kao prva opcija, Mbape je angažovao advokaticu Delfin Verdejen koja je poznata kao "čelična lejdi".



Ona će u proleće 2021. dakle za nekoliko meseci probati da nađe sporazum sa Parižanima, ako ne bude ništa, Mbape će čekati da mu istekne ugovor 2022.



Ali, to je malo verovatno.



Perez neće pregovarati sa igračem, da ne bi naljutio vlasnike iz Katara sa kojima ima i druge poslovne interese, ali veruje da će ih ubediti da se Mbape preseli u Španiju već narednog leta.