Svi licitiraju, niko da pita gde Kutinjo najviše želi?

Filipe Kutinjo ima želju da se vrati u Premijer ligu, pošto je jasno da ni Bajern Minhen neće otkupiti njegov ugovor po isteku pozajmice 30. juna.



Kutinjo je ponovo postao tema u medijima, pošto je opet na "vetrometini" i niko ne zna šta će biti sa njim.



Ipak, možda bi ove reči njegovog agenta mogle da nagoveste povratak na Ostrvo, gde ga žele Arsenal, Čelsi, Totenhem i Njukasl.



"On ima želju da se vrati u Premijer ligu u jednom trenutku. To se možda dogodi ove godine, ali možda i ne, to ne mogu da kažem. Za sada, nismo konkretno pričali, ali znam da bi voleo da igra u Premijer ligi", rekao je Kia Jorabčijan.







Podsetimo, Kutinjo se jedno vreme provlačio kao velika želja nove uprave Njukasla, a nije tajna da ga želi i Mikel Arteta, ali Arsenal nema novca.





Čelsi u njemu vidi idealnu zamenu za Edena Azara, a još usput odlaze i Vilijan i Pedro ovog leta, tako da deluje da bi Kutinjo mogao da ima opcija u Engleskoj.





Ne treba zaboraviti i da je Barsa sada navodno spremna da ga pusti na novu pozajmicu, ali za cenu od 10 miliona evra + pokriće cele plate, što je još 14 miliona.







Kutinjo je u Barsu stigao januara 2018. godine za 120 miliona + 40 kroz određene bonuse, ali nikada nije uspeo da zameni Andresa Inijestu, a na levom krilu nije bio ubitačan kao Nejmar...