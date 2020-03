Svi detalji Halandove klauzule, Realov plan i jasniji znak za Jovića!

Marka je juče plasirala naslovnicu sa Erlingom Halandom kao glavnom metom Real Madrida . Svi znamo šta bi njegov dolazak značio za Luku Jovića, ali, klauzula koju je Mino Rajola uspeo da "izboksuje" ne stupa odmah na snagu. Ovo su detalji...Da krenemo redom, Rajola je uspeo da ubedi Dortmund da postavi malu klauzulu pošto je Norvežanin izabrao taj klub, a transfer je iznosio samo 20 miliona evra. Stoga, klauzula je postavljena na 75 miliona, skoro četiri puta više od uloženog, Borusija ne sme da bude nezadovoljna. Ipak, dogovor sa Rajolom je da klauzula ne može da bude aktivirina pre zime 2021. godine, odnosno tačno godinu dana nakon realizacije transfera.Kako je Haland ove zime stigao u Borusiju, po ceni od 75 miliona evra mogao bi da ode tek u januaru, ali novo pravilo UEFA svakako olakšava kupcima. Svi znamo da od prošle sezone igrači mogu da igraju za dva kluba u jednoj sezoni Lige šampiona, pa i ko kupi Halanda na zimu, moći će da ga koristi na svim frontovima.A šta to znači za Luku Jovića?Naš reprezentativac nema nameru da napusti Madrid, u Realu pak razmišljaju da ga pošalju na pozajmicu, jer ima i ogromna primanja. Halandova klauzula moguće da će ostaviti Jovića na sigurnom do zime, jer teško da će Real na leto bacati ogroman novac na novog napadača, ako Halanda na zimu može da dobije za 75 miliona evra. To je i zaključak madridskog Asa, koji podseća da Totenhem za Kejna traži previše novca (200 miliona evra), da Ikardi ne vredi 70, Kavani je star, a Lautaro Martinez je i skup i bliži Barseloni...Zaključak Asa je da bi Halandov transfer bio jedan od najboljih poslova Real Madrida ikada i da je vredno čekati do januara 2021. godine.