Svetlo na kraju tunela? Junajted konačno rešava goruće pitanje, navijači bi bili oduševljeni!

Navijači tražili, klub se "pravio lud", ali - to će se možda promeniti koliko u januarskom prelaznom roku.Svima je jasno da je najveći problem Mančester junajteda u odbrani koja često nije na visini zadatka i ne uspunjava najviše kriterijume koje sa sobom podrazumeva dres "crvenih đavola".Klub nije učinio ništa značajno da poboljša taj deo tima, ali postoje naznake da će se to promeniti i to vrlo uskoro na zahtev Olea Gunara Solskjera.Pouzdani Atletik prenosi da je na meti Junajteda fudbaler Real Madrida Rafael Varan.Problem bi mogla da predstavlja činjenica da je Francuz trenutno veoma bitan šraf u ekipi Zinedina ZIdana, ali bi ponuda od 90.000.000 funti mogla da odobrovolji "kraljevski klub".Nema sumnje da bi dolazak 27-godišnjeg defanzivca bio veliki iskorak u odnosu na Megvajera, Lindelefa i Bajia, a pored Varana već odavno se spominje još jedan Francuz - Dajo Upamekano. Konkurencija za potpis fudbalera Lajpciga je ipak veća budući da je ne samo mlađi, već i dosta jeftiniji , pa se navijači nadaju da će klub uskoro započeti pregovore sa Realom.