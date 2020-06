Sve za Luku, petorica na pijaci, evo zbog čega Jović navija za "Rohiblankose"!

Ralf Ragnik ne odustaje, svim silama želi Luku Jovića, i sada u Milanu pokušavaju da prodajom igrača dođu do budžeta koji bi im bio potreban da se dokopaju Srbina.



Šta Milan može da očekuje u prelaznom roku.



Žestoko navijaju za Sevilju u Španiji, ako Andalužani stignu do lige šampion otkup Susa postaje obavezan, nešto manje od 20 miliona sliće se u kasu.



Klub bi mogao da se odrekne i Bosanca Radeta Krunića koji nije dobio pravu šansu i on sada traži novi klub, a verovatno će uslediti pozajmica nekom od italijanskih klubova sa pravom otkupa. Pričalo se zimus o Đenovi, videćemo šta će nesuđeno pojačanje Zvezde na kraju odlučiti.



Andre Silva je na dvogodišnjoj pozajmici u Ajntrahtu i njegov otkup košta 20 miliona, dao je 10 golova u 22 meča, Nemci bi mogli da plate unapred, izgleda da je Portugalac zadovoljio kriterijume.



I na kraju Lukaš Paketa.



Leonardo ga je doveo kao veliko pojačanje, ali on nikada nije opravdao uložen novac, novi trener je sumnjičav da spori Brazilac može da istrpi njegove zahteve igre, Paketa osluškuje vesti iz Pariza, ali realno teško će Leonardo zaigrati na istu kartu. Pregovara se sa Fiorentinom, ali i Benfikom.



Sve ovo bi moglo da bude dovoljno da se skupi novac, suma od 45-50 miliona koliko Florentino Perez traži za Jovića.







Ibra ide sigurno, Musaćo ima ponude da se vrati u Španiju, ali njegova cena nije veća od pet miliona u ovom trenutku.



Donaruma, Romanjolo, Benaser, Teo Ernandez sigurno ostaju Milan neće razmatrati nijednu ponudu, španski levi bek bi u PSŽ zarađivao tri puta više, ali "Rosoneri" ga neće prodati ni po koju cenu. Takođe, Ragnik veruke da će Čalhanoglua vratiti u formu, a Rebić uz Jovića bi mogao da oživi sećanja na Frankurt.



Ali, treba prodati igrače, pita se i Jović, najvažnije mu je da igra, ali za sada ne njegove reakcije na eventualni odlazak iz Reala, mada se stalno provlače priče da Ramadani gura taj transfer.