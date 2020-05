Sve što ste želeli da znate o transferima ovog leta, a niste imali koga da pitate! Uključujući i Grujića i Klopa!

On je jedan od najpouzdanijih novinara na fudbalskoj pijaci, urednik fudbalskih stranica renomiranog Bilda i zna pre svih šta se dešava iza kulisa, a naročito u Bundesligi.



Kristijan Fok je dao zanimljiv intervju za navijački forum Liverpula "LFC Transfer Room", u kom se dotakao brojnih imena koja će biti aktuelna ovog leta.



Očekivano, u centru pažnje bili su igrači Liverpula, potencijalne mete Redsa iz Bundeslige, a tu se našlo i ime Marka Grujića.



Za početak, pošto je naš, izdvajamo Kristijanov odgovor na pitanje da li će Herta otkupiti njegov ugovor ili ga vidi u prvom timu Liverpula...



"Marko Grujić je imao impresivnu prvu sezonu u Herti, klub je tada hteo da ga otkupi, ali nije imao novca. Takođe, Grujić oduvek sebe vidi u prvom timu Liverpula i ima želju da se vrati. U drugoj sezoni, na Markove igre uticale su smene trenera i zbog toga je pao u formi. Herta želi da ga vidi u onoj staroj formi. U ovom trenutku, Herta želi da ga otkupi, ali Grujić želi nazad u Englesku, osim ukoliko od Jirgen aKlopa ne dobije jasan signal da je nepoželjan", rekao je Fok.









Kao što možete da pretpostavite, vruće teme bile su mlade nade i zvezde u usponu u Bundesligi - Kai Haverc, Džejdon Sančo, Erling Haland... ali i Timo Verner koga mesecima sele u Liverpul.



"Ko god je gledao Havercov prvi meč posle pauze i video dva gola Verderu, shvatio je da će biti jedan od najvrućih tema na pijaci. On želi da ode ovog leta, a Bajern Minhen se neće kockati sa njim u ovom trenutku. Naravno, Haverc je interesantan Bajernu, ali u klubu veruju da je taj posao bolji za 2021. godinu. To znači da bi Haverc mogao u neki inostrani klub, kao što su Barsa, Real Madrid ili Liverpul, jer sam čuo da ga oni žele. Havercovi agenti su već obavestili klub o tome, ali konkretne ponude još uvek nisu stigle", rekao je Fok o Havercu.











O Sanču kaže...



"Očigledno je da navijači u Engleskoj izuzetno cene Sanča. Ali, niko u Dortmundu ne priča o njegovoj prodaji ovog leta. Samo ukoliko stigne ponuda od 100 miliona evra, onda će je razmotriti. Činjenica je da klubovi u Premijer ligi prate Sanča i da će njihovo interesovanje rasti do 2021. godine. Do sada nije poznato da Liverpul želi Sanča, a i da ga Klop zaista želi, ne postoji šansa da radi Borusiji iza leđa. Klop bi prvi lično zvao čelnike Dortmunda da ih obavesti o interesovanju. S druge strane, Mančester Junajteda ga uporno juri i prati mesecima. On je takođe blizak prijatelj sa Rašfordom i u stalnom su kontaktu..."



Kratko se osvrnuo i na Halanda.



"Molim vas, nemojte ni da pomišljate na Halanda! On je tek u januaru stigao u Bundesligu. Engleski klubovi nemaju šanse da ga dovedu ove godine".









Za kraj, za navijače Liverpula možda i najvažnija informacija koja podgreva transfer Tima Vernera. Napadač RB Lajpciga već se nedeljama provlači kao Klopova velika želja, pojavljuju se različite informacije o njegovoj klauzuli, pa je Fok razrešio dileme.



"Prema mojim informacijama, Vernerova klauzula je 55 miliona evra, ali može da naraste do 60 ako Lajpcig opet obezbedi plasman u Ligu šampiona. I da, ja zaista mislim da se ovaj transfer dešava! Interesantno, Vernera sada zastupa nova marketinška agencija, a vlasnik te agencije je i menadžer Jirgena Klopa! Verner je takođe javno govorio o Liverpulu, tako da..."







Sve u svemu, kako stvari stoje - Sančo i Haland ostaju ovog leta u Borusiji Dortmund, Verner je blizu Liverpula, dok bi Haverc mogao da napusti Bundesligu, jer je njegova želja da promeni sredinu ovog leta.







Spremite se za još jedno vruće leto...