Sve stalo, Pjanić neće, pa neće!

Miralem Pjanić ne ostavlja nikakve dileme, za njega je izbor Juventus ili Barselona.



On je naime odbio bilo kakve pregovore o odlasku u Pari Sen Žermen ili eventualno Čelsi, Bosanac ne prihvata transfer, ukoliko se ne radi o Barseloni.



To ne ostavlja puno prostora Juventusu, oni bi Žorginja kao zamenu, ili pokušavaju da Pjanića ugrade u posao sa Ikardijem.



No, od toga nema ništa, i Pjanićev agent je to navodno već saopštio Francuzima, odnosno Englezima.



Ni Barsa nema dilemu, oni računaju sigurno na Pjanića, iako Juve ne prihvata Semeda, Rakitića, Vidala kao deo transfera, jedino bi želeli Artura, koji međutim neće da napusti klub.



Situacija je zamršena jer su sada svi na čekanju, Barsa mora da proda sedam igrača, da bi skupila novac za Lautara i Pjanića, Juventus mora da se oslobodi Bosanca, kako bi Sari dobio svog pulena Žorginja.



Dakle, sve stoji, klubovi bi, bez obzira što je neizvesno šta će se dešavati u nastavku sezone da već naprave neke dogovore, i Juve i Barsa veruju da samo trampama mogu da pojačaju timove jer je finansijska situacija teška, ali neće biti lako sklopiti model po kome bi razmenili igrače, ili uključili i neku treću stranu u ono što je Paratići nazvao "trejdovima u NBA stilu".