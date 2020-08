Sve se već zna, Barsa odbila dve sjajne ponude, ovo će biti jedinih pet pojačanja!

Barselona ima jasan plan, posle Pjanića dovešće samo još dva igrača. Kako pišu katalonski mediji Lautaro Martinez ostaje prva meta, klub će prodati Kutinja, Rakitića, Umtitija, Brejtvejta koga želi Vest Hem i za koga će Barsa vratiti 20 miliona, uloženih u bivšeg igrača Leganjesa.



Na listi za prodaju su Todibo koji bi takođe mogao u Englesku, kao i Rafinja koga želi par španskih klubova. Cene će biti smanjene, klub je za vreme pandemije izgubio oko 200 miliona evra i imaće 30% planiranih prihoda manje.



To transfer Nejmara čini nemogućim, sačekaće dogovor sa Interom, verovatno 80 miliona evra, plus jedan igrač. Kako smo rekli, Dembele bi mogao da bude ustupljen sa obaveznim otkupom, ali on ne prihvata da ode. Ima ugovor još dve godine, ako ostane, cena će mu dodatno pasti.



Hoće li ipak prelomiti i otići u PSŽ teško je reći i oni oklevaju zbog istorije povreda koju ima.



Otkriveno je da je Lester nudio 60 miliona evra za Trinkaoa koji stiže iz Brage, plaćen je 30 miliona, ali je Barsa odbila ponudu. Takođe, Bertomeu je lično rekao Rumenigeu da ni po koju cenu neće prodati mladog Pedrija momka koji stiže iz Las Palmasa i koji je plaćen pet miliona ali je odigrao odličnu sezonu.







Ko će još doći, osim Pjanića koji je već menjan za Artura i Lautara?



Samo Erik Garsija iz Sitija, ako postignu dogovor, spremni su čak da pošalju i Semeda u Englesku, ali se izgleda Pep ohladio, forsiraće Kansela.



Dakle, Pjanić, Lautaro, Erik Garsija, Trinkao i Pedri i to bi bilo to, uz jasno, masovne prodaje i smanjivanje broja igrača, kako bi se i regulisao platni spisak i redukovao budžet za plate koji je preveliki.