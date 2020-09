Sve se okrenulo preko noći, udarac za Kontea, zavrnuta slavina!

Kako smo i pisali, nakon Hakimija, Inter je završio posao oko levog beka, po potrebi i štopera, čim se vrati iz Srbije, Aleksandar Kolarov će potpisati ugovor sa klubom iz Lombardije.



Politika dovođenja iskusnih, prekaljenih igrača, biće nastavljena sa Darmijanom i Vidalom, čeka se da Čileanac uzme malu odštetu od Barselone i da se preseli kod nekadašnjeg trenera.



No, sve su to sitne kupovine, osim Hakimija za koga je plaćeno 40 miliona evra.



"Korijere delo Sport" piše, da osim ako ne usledi neka velika prodaja, poput Brozovića ili Škrinjara više neće biti pojačanja. Konte je tražio još par igrača, poput Kumbule ili Iza za odbranu, i eventualno Džeka, no, ti zahtevi su odbijeni, da ne pričamo o Kanteu.



Šta je problem?



Novac, odnosno Korona.



"Suning" ima problem, u Đangsuu njihovom klubu u kineskoj PL kasne plate, posledice pandemije se itekako osećaju. Kineska ekonomija trpi, iz Pekinga je stigla naredba da se stopiraju investicije koje nisu direkno vezane za nacionalnu ekonomiju.











To drugim rečima znači da će Inter morati da se samofinansira, da prodaje, kako bi kupovao.



"Mi smo više zamenili nego kupili", rekao je prošlog leta Konte, a sada to postaje pravilo.



Izborio se za iskusne igrače koji nisu puno koštali, međutim velikih transfera nema. Recimo, Inter bi prodao Eriksena za 50 miliona ili ga menjao recimo sa Atletikom za Partija, ali to je u ovom trenutku malo verovatno, Dancu je pala cena, svi znaju da Konte na njega, javna je tajna, ne računa ozbiljno. Inter je ovog leta platio i troškove transfera Barele i Sensija koji su bili na pozajmicama, pa se priča da će morati da se nekoga odrekne, kako bi ispeglao knjige.



U svakom slučaju, nigde nije lako, međutim trener Intera je zahtevao i dobio iskusne igrače, kako bi se trkao sa Juventusom, pa će sada svakako, sve sem titule biti neuspeh.