Sve je gotovo, Suarez deo novog najjačeg tandema!

Luis Suarez je i definitivno dogovorio sve uslove sa Juventusom, potvrdio je danas novinar portala Goal.com u Italiji i blizak Staroj dami - Romeo Agresti.



On će potpisati ugovor na dve godine po kom će zarađivati 10 miliona evra i sada samo preostaje da pronađe način na koji će napustiti Barselonu.



Katalonci su spremni na raskid saradnje da Luis Suarez ode besplatno, a Urugvajac traži novac iz preostalog ugovora, tačnije sve plate do 30. juna, što je oko 23 miliona evra. Barsa će pokušati da izbegne ovu kompenzaciju, ali je pitanje da li će Luis Suarez popustiti posle sramnog načina na koji je oteran iz kluba, telefonskim razgovorom sa Ronaldom Kumanom.



On će bez obzira na sve, ove nedelje odraditi ispit italijanskog jezika kako bi osigurao pasoš i samim tim ne bi došao kao stranac u Juventus.



Verovali ili ne, Suarez napušta jedan od najboljih tandema ikada, pošto je zajedno sa Leom Mesijem od leta 2014. godine postigao 512 golova, kombinovano. Suarez je postigao 198 i tako je postao treći strelac u istoriji kluba, da je ostao još jednu sezonu moguće da bi prestigao legendarnog Cezara Rodrigeza koji je postigao 235 golova u periodu od 1939. do 1955. godine.



SAda će biti deo drugog najboljeg tandema, na papiru, Mesija menja Ronaldom i biće jako zanimljivo pratiti kako će to izgledati u Seriji A.