Vilijan je danas poslao pismo navijačima Čelsija, oprostio se od svih kojima je plava boja u srcu, i to nakon sedam godina igranja u dresu pomenutog kluba.



Koja je naredna destinacija za ovog fudbalera iz Brazila?



Neće daleko, samo do severa Londona i to u ekipu Arsenala.



Ostalo je samo da se pripreme papiri, u načelu je sve dogovoreno i Vilijan je praktično fudbaler ovog tima.



Potpisaće trogodišnji ugovor, a sledeće nedelje će sve biti ozvaničeno.



Ima 31 godinu i njegovo iskustvo značiće dosta ekipi Mikela Artete.