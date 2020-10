Sve izvesnije, Vlada Ivić "postavlja" velikog Vejna Runija za trenera!

Izgleda da se bliži kraj Filipa Kokua. Legenda Holandije i bivši trener PSV Ajndhovena bi već suta mogao da dobije otkaz, ako Derbi ne dobije Votford u uvodnom meču Čempionšipa.



Ramsi su loše startovali, posebno peče šamarčina od 4:0 protiv Blekburna kod kuće, pa u ovom trenutku na "Prajd Parku" niko ne veruje da će Koku dobiti novu šansu ako ne pobedi Ivićev Votford.



"Stršljenovi" su u derbiju poraženi u Ridingu pred pauzu, i za njih je ovo veoma važna utakmica, dali su samo dva gola u prva četiri kola, ali imaju sedam bodova.



Koku je dobio jednu od četiri utakmice ove sezone, pa vlasnik Mel Moris planira da posle smene Holanđanina instalira Vejna Runija kao igrača-menadžera.



"Vaza" je spasao trenera otkaza golom u Noriču, ali to je samo odložilo smenu. Priča se da je odmah posle meča rukovodstvo kluba razgovaralo sa Runijem i ubeđivalo ga da preuzme klupu, ako Koku dobije otkaz.



Nekadašnji menadžer Ramsa, ali i Vile, Džon Gregori bi u tom slučaju seo na klupu kao pomoćnik, odnosno neka vrsta podrške 34-godišnjem Runiju kome bi to bio prvi trenerski posao.



Koku je inače nasledio Lamparda koji je poražen u plej ofu za PL, i otišao u Čelsi, a Holanđanin prošle godine nije uspeo ni da stigne do baraža za viši rang.



Derbi je poslednji put igrao u engleskoj eliti 2008. kada su u prvoj sezoni ispali, bili ubedljivo poslednji sa samo 11 bodova, jednom pobedom tokom čitave sezone u kojoj su srušili sve negativne rekorde.