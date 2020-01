Sve izvesnije, dupla trampa Barse i Juventusa?!

Prva stvar je rešena, u pitanju su mladi igrači. Naime, Juventus je veoma zainteresovan za 19-godišnjeg napadača Alehandra Markeša. On igra za drugi tim Barselone, poreklom je iz Venecuele, mada nastupa za mlađe španske selekcije. Spremni su da izađu u susret Barsi i da u Kataloniju proslede talentovanog Mateusa Pereiru koji je trenutno na pozajmici u francuskom Dižonu, a igrao je prošle sezone za Empoli.



Ali, to manje zanima navijače, ono što bi moglo da bude prava bomba je razmena za Ivana Rakitića. Ali, nije u pitanju Emre Džan, već Federiko Bernadeski. Ove sezone "Berna" igra loše, ispao je iz tima, problem je što ima previše dobrih igrača, Sari ga je probao u 4-3-3, ali čak ni Daglas Košta koji je iskusniji, ali i bolji ne može da računa na minutažu. Zbog toga bi italijanski reprezentativac koji je Fiorentini plaćen 40 miliona evra mogao da bude žrtvovan.



Šta bi doneo Rakitić?



Iskustvo na sredini terena, ali i mogućnost da Emre Džan koji izgleda ostaje bude prekomandovan na štopera što je već igrao i u Liverpulu i tu bi mogao da bude zamena za Turčina Demirala koji je završio sezonu.



U Juventusu su čvrsti, štopera neće dovoditi, čekaju da se u februaru oporavi Kjelini, ali s obzirom na godine kapitena, pitanje je u kakvom će stanju biti. U svakom slučaju, Rakitić bi mogao da sa Pjanićem i Rabioom stvori odličan trio na sredini, Juve ima i Matuidija, povređenog Kediru, Bentankura, no, svejedno, Rakitić je igrač sa mnogo iskustva i kao takav bi bio neprocenjiv u jurišu na Ligu šampiona.



On želi jedino u PSŽ ili Juve, sada će mnogo zavisiti i od novog trenera Kike Setijena, ali kod njega će Vidal imati mnogo veću šansu da igra...