Sve definisano, ovo će biti novi Milan!

Milan je u formi, ali 17 bodova iz 7 susreta neće spasiti Stefana Piolija. Kritičari kažu da je tim počeo da igra tek kada više ništa nisu imali da izgube, sa druge strane, sve je dogovoreno, Ralf Ragnik stiže u Milano, imaće budžet od oko 100 miliona, ali situacija je bolja nego pre par meseci, imaće od čega da počne.



Nemac želi da se oslobodi Ibrahimovića, sa druge strane, porodica Singer koja drži klub je besna zbog Zlatanovih izjava, pa nema šanse da Šveđanin ostane. Ali, iako se pričalo da će se Nemac osloboditi svih starijih igrača, sa Kjerom je produžen ugovor, on bi trebalo da čini štoperski tandem sa Romanjolijem.



Ne pobeđuje se samo sa klincima, zbog toga Danac ostaje, a nema ni govora o prodaji Donarume, blizu je novog ugovora. Za razliku od pre nekoliko nedelja, proigrao je Kesi, sada više nema ni govora o prodaji, Afrikanac je rekao da mu ne pada na pamet da ode, zaista kako igra u junu, teško je verovati da će ga se novi trener odreći.



Sigurni su Benaser i Teo Ernadez, dva letnja pojačanja, kao i Rebić koji ima pozajmicu na još godinu, Milan će probati da ubedi Frankurt da ga menjaju za Silvu koji je na pozajmici u Ajntrahtu.



Od Ragnika se očekuje da u formu iz Leverkuzena vrati Čalhanoglua, ostaće i Leao i Konti, dok će Milan prodati ili pozajmiti Krunića, Musaća, Kastiljeha. Suso je aktivirao klauzulu o otkupu od Sevilje, klub ne zna šta će sa Rodrigezom koji se vraća iz PSV sa pozajmice.



Ali, šta je sa pojačanjima?











Pretpostavlja se da će Ragnik i dalje pokušavati da dovede našeg Jovića, a naciljao je nekoliko igrača iz Bundeslige, ali i Austrije. Dominik Soboslai vezista Salcburga je meta, ali njega hoće i engleski klubovi. Mateo Pesina igrač Atalante koji je u Veroni se uklapa u profil igrača koji traže.



Što se napadača tiče, Rodrigo je alternativa za Jovića, ali napadač Valensije je takođe skup.



Ono što je novina je i da Red Bul traži oko 7 miliona evra da pusti Ragnika, pa bi to smanjilo budžet Milana. Oni neće odustati od Nemca jer je projekat na tri godine, Gazidis ima odrešene ruke i on želi da napravi mladi tim i da promeni organizaciju sportskog sektora u klubu. Sve to Ragnik je sproveo u Red Bulu, pa je zbog toga Milan zagrejan...