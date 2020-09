Svako ima svoj problem, ovo je Jovićev, a ovo Suarezov!

Milan je prošlog leta doveo Tea Ernandeza i to je bio pun pogodak Maldinija,



Sada je stigao Brahim Dijaz, "Rosoneri" se nadaju da će talentovani vezista koji nije dobio pravu šansu opravdati očekivanja, a italijanski mediji tvrde da slavni klub nije odustao od Luke Jovića.



I pored toga što je ostao Zlatan Ibrahimović on svakako neće moći da igra svaki meč, pa bi Milan Jovića na dvogodišnju pozajmicu.



Međutim, problem je navodno u minutaži.



Real i dalje razmišlja, da ako ostane Majoral, što je malo verovatno pošalje Jovića negde gde će igrati standardno jer pored Benzeme teško da neko može da računa na veliku minutažu.



Ali, Realu se ne sviđa što bi Jović bio alternativa, oni bi ga eventualno poslali negde gde bi mogao da igra standardno, odnosno da ima status prvog napadača.







No, čini se da je najverovatnije da od inicijative Milana, ali i Monaka neće biti ništa i da Srbin ostaje u Realu, da će posle loše godine imati još jednu šansu da opravda uloženih 60 miliona.



Inače, osim Mesija, u Španiji je tema jedan natezanje Suareza i Barselone, on je već odlučio, zna se i klub, ali i dalje traži odštetu. Problem je međutim što Suarez nema pasoš EU.



Naime, da bi prešao u Juventus moraće da dobije pasoš jer Italijani više nemaju mesta za strance, odnosno igrače van EU.



Ipak, pominje se da ne bi trebalo, s obzirom na vreme koje je proveo u Španiji da ima problem oko pasoša, no, da sačekamo...