Svađa Solskjera i Nevila, dvojica od ove trojice stižu u Junajted?

Stvari se brzo odvijaju, tačnije informacije se smenjuju, u ovom trenutku nije jasno šta se dešava sa Brunom Fernandešom, najavljeno je da će igrati za Sporting protiv Brage.



Da li je to oproštaj ili znak da je transfer propao ostaje da vidimo, tek "Lavovi" ne odustaju od 80 miliona, sa bonusima, ali ne žele nedostižne klauzule tipa da Portugalac osvaja "Zlatnu loptu", ili slične stvari.



Sad se pomoinju neki drugi igrači, ali to je više pritisak na Sporting koji loše stoji finansijski i čini se da će učiniti sve da ovaj transfer prođe.



Čeka se napadač, Junajted pokušava da pokvari transfer Čelsiju, uzme Dembelea iz Liona, cena je oko 50 miliona evra. Rezervna varijanta koja se mnogima ne sviđa je Kristof Pjontek koji košta oko 35 miliona.



Ostaje i Kavani kao opcija, ali on je bliži Atletiku.



Solskjer je inače kritikovao svog prijatelja Nevila koji je rekao da bi Ed Vudvord trebalo da bude otpušten jer Junajted ima 30 bodova manje od najvećeg rivala. Norvežanin brani čoveka koji ga je doveo uz reči da je Vudvord pogodio sa pojačanjima, i da on kao menadžer nema nikakvih problema sa igračima koji su stigli u Junajted u prošlom prelaznom roku.