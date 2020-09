"Svađa" između Pepa i Artete, ko će pre do Francuza?

U subotu nam se vraća Premijer liga.



Premijerni meč igra upravo Artetin Arsenal koji gostuje Fulamu, dok će Siti biti pošteđen prvog kola zbog učešća u završnici Lige šampiona te će "građani" na teren 21. septembra i to protiv Vulvsa.



Očekuje se da do tog datuma saznamo i sudbinu Husema Aouara.



Veznjak Liona se visoko kotira posle sjajne sezone sa francuskim klubom i igranja u polufinalu LŠ. "Lavovi" žele 60 miliona evra, Arsenal je uputio ponudu koja je uključivala Genduzija plus novac.



Sportski direktor tima iz Lige 1, Žuninjo Pernambukano, glatko je odbio ponudu kolege Edua sa "Emirejtsa".



"U dobrim sam odnosima sa Eduom, pričali smo preko telefona. Arteta ceni Aouara. Spomenut je i Genduzi, on je odličan igrač, ali profil koji nama ne odgovara. Nismo zainteresovani, tu smo završili razgovor. Niko nas nije direktno kontaktirao. Možda su zvali direktora Ponsota ljudi iz Sitija, ali nisam siguran", izjavio je nekadašnji brazilski as.













Videćemo šta će se dalje dešavati, jasno da se mora poslati zvanična ponuda. Lion je spreman da proda Aouara, ali po ceni koju oni traže.