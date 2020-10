Sutra odluka o Joviću, sprema se i iznenađenje iz Bergama?

Timovi u Premijer ligi imaju fore do petog oktobra da kupuju igrače, sada je poslednja prilika za timove koji su na početku sezone uvideli brojne probleme.



Jedna od tih ekipa je i Mančester junajted, doživeli su težak poraz od Kristal Palasa na startu, imali puno sreće u duelu sa Brajtonom, dobra stvar je to što su odigrali dva vrlo dobra meča u Liga kupu, ali to nije dovoljno.



Angažovan je samo Doni van de Bek iz Ajaksa, odličan igrač, ali "Đavoli" su već imali rešenu sredinu terena, pa navijači uveliko negoduju.



Pisali smo o dvojcu na kojem Solskjer insistira, više o tome u prilogu, a sada su se pojavile neke nove informacije.



Poznato je da su zainteresovani za Luku Jovića, kojeg je Real izgleda spreman da pusti na pozajmicu i pored činjenice da je Srbin počeo dva poslednja meča u Primeri i da je Zidanova ekipa u oba navrata slavila.



Sam fudbaler je navodno izrazio želju da pojača redove Mančester junajteda, problem je što Real nikako ne planira da ga proda, već samo da ga pozajmi, pa na "Old Trafordu" još uvek razmišljaju.



Odluka bi trebalo da bude donešena sutra, u Madridu žele da znaju na čemu su, pošto imaju i ponudu za Borhu Majorala od Rome.







Imaju još malo vremena, ali rade i na drugim poljima, pronašli izgleda i novo desno krilo.



Reč je o talentovanom fudbaleru Atalante Amadu Traoreu koji ima 18 godina, engleski mediji ipak tvrde da on ne bi bio zamena za Sanča, koji je postao nemoguća misija u tekućem prelaznom roku, već zalog za budućnost.