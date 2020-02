Supermarket! Zijeh je prvi, Ajaks prodaje još osmoricu!

Hakim Zijeh je prvi povukao nogu, zvanično, prodat je za više od 40 miliona evra sa bonusima Čelsiju, Marokanac će u PL u junu.



Ali, to je tek početak.



Već se zna da će klub napustiti Doni van de Bek, pričalo se da je već potpisao ugovor sa Realom, da je transfer 50 miliona, ali on ćuti, priča se da ima još ponuda.



Golmana Onanu traže veliki klubovi i Totenhem ne može da ga zadrži, relativno dugo je u klubu i želi da ode. Kameruncu su 23 godine, odigrao je više od 100 mečeva za "Kopljanike", nakon četiri godine vreme je za rastanak.



David Nereš bi trebalo da takođe ode u jaču ligu, letos su ga zadržali, ali i on ima obećanje da će ga pustiti u slučaju dobre ponude.



Stariji igrači Blind, Veltman imaju ponude iz Nemačke, razlog za prodaju je jasan, Ajaks želi da forsira mlade, odlazi i Mazraui, ali i desni bek Seržinjo Dest, dok Taljafiko ima ponude iz Španije, iako je produžio ugovor.



Ko čeka red?



Kik Pjeri, Edson Alvarez, Lisandro Martinez, Ekelenkampm, su budućnost, vratiće se Noa Lang, pokušavaju da zadrže Gravenberga koga Rajola želi da čim postane punoletan odvede u Juventus.



Unuvar koji je napadač mladog tima je debitovao golom u kupu, šansu će dobiti i Mendez, mladi američki reprezentativac, verovatno i Danac Jensen.



U svakom slučaju, sprema se revolucija, naredne sezone Tadić i Promes koji nisu na prodaju predvodiće novi tim "Kopljanika".