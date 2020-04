"Supergalaktički" Real Madrid 2022! I novi kvartet i novi stadion!

Madridska Marka danas je pod naslovom "Super Real Madrid" otkrila velike planove Florentina Pereza.



Ove godine, Floretino obeležava dve decenije od kako je prvi put seo u predsedničku fotelju Real Madrida i to mu je idealan povod da polako počne da priprema novu, paklenu eru "kraljevskog" kluba.



Prvi Galaktikosi, početkom ovog veka bili su - Figo, Zidan, Ronaldo i Bekam, koji su u godinama koje su dolazile bili ubedljiva najskuplji na svetu, iako zajedno nisu osvojili Ligu šampiona (jesu Figo i Zidan 2002. godine).



U drugoj eri Galaktikosa, 2009. godine su u istom prelaznom roku stigli Kristijano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema i Ćabi Alonso, a svi znamo šta je taj tim doneo i osvojio.



Sada, Perez priprema novu smenu generacije gde će klub napustiti zvezde kao što su - Marselo, Luka Modrić, Geret Bejl, a zameniće ih neki novi klinci. Zamislite samo kvartet - Mbape, Haland, Vinisijus i Edegard! Marka kaže - to je kvartet u koji Perez veruje da će da hara od 2022. godine.



Prva i najveća meta, odavno se zna i on je praktično već dogovoren, u pitanju je - Kilijan Mbape. Marka danas otkriva zanimljivu informaciju da je Perez toliko uveren da će Francuz doći u Real, da nema ništa protiv i da PSŽ odbije da ga pusti sve do isteka ugovora, leta 2022. godine. Perez bi ga u tom slučaju doveo - besplatno!



Razlog zbog kog bi Perez pristao na tako nešto jeste što bi za 150 ili 200 miliona, mogao da pokrije veći deo izgradnje novog stadiona! To je još jedna velika želja Florentina Pereza i projekat za 2022. godinu.









Drugi na listi je Erling Haland, koga će već od januara 2021. godine, Real moći da dovede za 75 miliona evra, koliko iznosi njegova otkupna klauzula od 1.1.2021.



Uz to, očekuje se da Martin Odegard eksplodira kada ga Real vrati iz Sosijedada, kao i da se do tada razvije brazilski trio - Vinisijus, Rodrigo i Rejnijer, momci koji su rođeni 2000. godine i kasnije!



Verovali ili ne, Perez prvi put želi da bude strpljiv, da sačeka pravi momenat i da na ogromnom sniženju dobije i Halanda i Mbapea, uz trojicu Brazilaca i Norvežanina, koji već pripadaju Realu.



Uz projekat novog stadiona, ispada da će Perez tek početi da pravi velike stvari u Madridu, a ne da je tu 20 godina...