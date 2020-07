Nekadašnji reprezentativac Srbije Miralem Sulejmani neće nastaviti svoju karijeru u Jang Bojsu.



On je to i priznao za "Berner Cajtung".



"Kako stvari stoje na današnji dan, ne ostajem u Bernu. A, voleo bih", rekao je Miralem Sulejmani.



Kako su sezone odmicale, tako je i Sulejmani igrao sve manje u Jang Bojsu i nakon isteka ugovora možda je i najrealniji rastanak.



Ovaj 31-godišnji fudbaler je do sada igrao za Partizan u omladinskoj školi, Herenven, Ajaks, Benfiku i Jang Bojs.