Suarez odbio još dve ponude, Barselona očajna, ovo je namera "El Pistolera"!

Luis Suarez ne odustaje.



U Barsi sumnjanju da on uopšte želi da ode, u Juventus je hteo, ali Italijani neće čekati.



Ni Barselona mu neće isplatiti novac, odnosno kompletnu poslednju godinu ugovora, njihova ponuda je bila 7 miliona evra, što je Suarez odbio.



Imao je priliku da ode u Inter, htela ga je i Roma koja je sa novim vlasnicima spremna da mu plati bogatstvo, ali "El Pistolero" ne haje.



Sedeće ako treba na tribinama celu godinu i onda otići kao slobodan igrač.



Kuman je najavio da će, ako ostane biti na klupi, ali to je veliko pitanje, pošto će klub učiniti sve da zagorča život Urugvajcu, ako već mora da ga plaća 15 miliona evra.



U duelima sa Nastikom, Đironom i Elčeom, nije pozivan, ali redovno trenira i nimalo nije zabrinut. Nude ga čak Interu, uz Firpa kao deo ugovora za Lautara Martineza, no, od toga nema ništa.







Jednostavno, on, osim ako ga isplate u celosti neće napustiti klub i čini se da je i klubu jasno.







Ostao je eventualno Atletiko, ako bude slobodan i ako Simeone proda Dijega Koštu, ali za sada tu nema konkretne priče...