Strogo poverljivo! Jovića nudili kao "kusur", ovo je odgovor?

Nije tajna da i Real i Barselona žele Fabijana Ruiza. Naime, španski reprezentativac je odigrao sjajno u Napoliju koji je svojevremeno platio klauzulu Betisu i došao na metu većih klubova.



Jasno, on želi da se vrati u domovinu, tim pre što ima platu od milion i po evra neto i ugovor do 2023.



Napoli će mu ponuditi povišicu, ali to je neznatno u odnosu na ono što može da dobije u domovini. Klauzula je 180 miliona evra, to niko neće platiti, ali sa druge strane, ponude od 70 ili 80 miliona evra nisu dovoljne.



Real je nudio novac i kusur u vidu jednog od dvojice igrača, Džejmsa Rodrigeza koga je Anćeloti silno želeo, ali plata od 8.5 miliona evra je misaona imenica za budžet Napolija.



Druga ponuda se odnosi na Luku Jovića, u pitanju bi, kako "Korijere delo Sport" tvrdi bila pozajmica sa pravom otkupa, Napoli jeste želeo Srbina, ali ne po svaku cenu. Oni traže napadača, Areku Miliku ističe ugovor naredne sezone i Poljaka će prodati kako ne bi otišao kao slobodan igrač 2021.













Jović ima platu od 5 miliona evra neto, ako Kulibali ode, bio bi najplaćeniji igrač Napolija. Ipak, De Laurentis nema nameru da proda Fabijana Ruiza, čak i ako bi se to desilo, potreban mu je keš kako bi pojačao ekipu.



Jović ostaje želja italijanskih klubova, ali njegova cena danas nije veća od 40 miliona evra, a ni Realu se ne isplati da gubi novac, pa će mu šansa biti pružena i naredne godine.