Strepe u Madridu, hoće li Real napraviti Barseloninu grešku?

Lionel Mesi je izgleda rešen da napusti Barselonu, svaki dan dobijamo nove informacije iz Španije, klub po svaku cenu želi da ga zadrži, spremni su da mu daju i novi ugovor.



Ipak, izgleda da je Argentincu prekipelo, voleo bi i da ponovo sarađuje sa Gvardiolom, Siti sprema teren za njegovo angažovanje, uskoro ćemo saznati da li ćemo i Mesija gledati u Premijer ligi.



Navijači će teško oprostiti upravi Barselone što jedan od najboljih igrača svih vremena neće svoju karijeru okončati na "Kamp Nou", a kako stoje stvari, slična situacija bi mogla da se odigra i u Madridu.



Naime, kako prenosi španski mediji, "kraljevski" klub nije uspeo da se dogovori sa kapitenom Serhijom Ramosom oko produžetka saradnje.



Njegov aktuelni ugovor sa klubom ističe na leto naredne godine, dakle ušao je u poslednju godinu ugovora i vremena za pregovore oko nove saradnje je sve manje.



Problem je nastao u tome što Ramos želi još dve godine na ugovoru sa Madriđanima, dok bi Real da mu na sadašnju saradnju doda još 12 meseci.







Ramos je i pre pet godina bio na izlaznim vratima kluba zbog slične situacije, nisu mogli da se dogovore oko novog ugovora, ali su na kraju ipak pronašli zajednički jezik.



Ukoliko do januaru ne postignu dogovor, Ramos će već u prvom mesecu naredne godine moći da pregovara sa stranim klubovima i Real se tu neće ništa pitati.



Ramos je i u poznim igračkim godinama pokazao da je jedan od najboljih na svetu, pre svega on je pravi lider "kraljevskog" kluba i na terenu i van njega, pa se čini da bi bila ogromna greška dozvoliti mu da ide.



Videćemo da li će se dve strane dogovoriti, Perezu bi bolje bilo da ne pravi greške koje je Bartomeu napravio u Barseloni, to je sasvim jasno.