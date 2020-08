Stop ucenama, ako neće Sančo, ima ko hoće! Novi plan Junajteda, šta su prioriteti?

Izgledalo je da je gotovo, ali sada stižu nove informacije. Naime, engleski mediji pišu da Junajted preti da će se povući iz dogovora sa Dortmundom zbog cene.



Džejdon Sančo košta 120 miliona, ali zapelo je i oko bonusa i načina isplate, podsetimo prvi dogovor je bio 60 miliona odmah, pa su onda Nemci tražili 10 više kao prvu ratu pre transfera.



Da li je sve stalo, ili se u ovom trenutku odmeravaju snage, tek u igri nerava, Junajted je poručio Nemcima da neće po svaku cenu kupiti Sanča.



Oni navodno imaju alternativu u Kingsliju Komanu iz Bajerna, nekadašnjem igraju Juventusa, ali čini se da su to samo pretnje, ne postoje pregovori sa Bavarcima, iako bi nemački šampion posle dolaska Sanea za veliku sumu verovatno razmislio o prodaji Komana.



Uz sve probleme, kao onaj da Dortmund hoće da završi posao u narednih pet dana, sada se pojavljuje i priča da ni Sančovi uslovi nisu dogovoreni, iako se pričalo o 250 000 funti nedeljno, odnosno oko 12 miliona evra. Navodno, fudbaler traži više, što je pojačalo priče da njemu nije toliko stalo da ode u Junajted i da bi radije obukao dres Liverpula.



Ali, Solskjer ga toliko želi, da je mala šansa da se ovaj transfer ne ostvari. Jer, Englez je prvi pik Junajteda već godinu dana, i on je igrač oko koga će klub graditi budućnost.



Pominju se još nekoliko imena, Kjeza iz Fiorentine koji bi koštao oko 60 miliona, dakle duplo manje od Sanča, a postoje navodno i mišljenja u klubu da je bolje kupiti jeftinijeg igrača, ali i pojačati odbranu nekim kvalitetnim štoperom, tipa Škrinjara, ili čak platiti za Kulibalija, da je to potrebnije klubu u ovom trenutku.



Kako će biti rešeno pitanje golmana to niko ne zna. Henderson ponavlja da neće natrag, ako mu ne garantuju minutažu, Šmajhel ostaje opcija, to pitanje u klubu moraju hitno da reše.



Centralnog napadača verovatno neće dovoditi, sem ako ne nađu neku priliku tokom prelaznog roka, Igalo će ostati do zime.













Ostaje i levi bek, Čilvel je preskup, portugalski mediji po starom običaju guraju priču o igraču iz svoje lige, Aleksu Telješu koji još nije potpisao za PSŽ, ali kako rekosmo, golman, štoper i Sančo ili neki drugi krilni napadača su glavne teme.



I na kraju vezni igrač.







Džek Griliš je bio viđen, onda je Aston Vila tražila 90 miliona evra što niko neće platiti, cilj je naravno da oteraju veće klubove. Oni svom najboljem igraču nude novi ugovor, veći novac, sada ne moraju da prodaju, jer opstanak znači veliki novac od TV prava.



Mnogi se pitaju šta će pored Pogbe, Fernandeša, Matića, Freda i MekTominaja još jedan vezni igrač Solskjeru, pogotovo tako skup i verovatno su u pravu, iako postoje mišljenja da tim previše zavisi od Fernandeša i da Norvežanin hoće još jaču konkurenciju. Ali, to bi troškove prelazmog roka popelo na astronomske, pa je dolazak Griliša, iako on hoće na "Old Traford" malo verovatan.